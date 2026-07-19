AS Gempur Iran Lagi, Serang Fasilitas Militer hingga Pulau Strategis Qeshm Usai Dua Tentara Amerika Tewas

JawaPos.com - Amerika Serikat dilaporkan kembali melancarkan serangan udara ke Iran pada Minggu (19/7) setelah dua personel militernya tewas dalam serangan balasan Iran di Yordania.

Washington menyatakan operasi terbaru itu bertujuan melemahkan kemampuan militer Teheran sekaligus menghukum Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) yang dituding berada di balik serangan terhadap pasukan AS.

Serangan tersebut menandai malam kedelapan berturut-turut operasi militer AS di Iran dan kembali meningkatkan eskalasi konflik yang telah berlangsung sejak akhir Februari.

Militer AS melalui Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) mengatakan serangan terbaru dirancang untuk mengurangi kemampuan Iran mengancam pelayaran komersial di Selat Hormuz, salah satu jalur perdagangan energi paling penting di dunia.

Dalam pernyataannya di media sosial, CENTCOM menyebut operasi itu juga merupakan respons atas serangan rudal balistik dan drone Iran terhadap pangkalan militer AS di Yordania pada Jumat lalu yang menewaskan dua personel militer Amerika.

Empat personel lainnya dilaporkan harus menjalani perawatan di rumah sakit.

"CENTCOM melancarkan serangan yang dirancang untuk semakin mengurangi kemampuan Iran mengancam pelayaran komersial di Selat Hormuz," tulis CENTCOM.

Militer AS kemudian menjelaskan sasaran operasi tersebut meliputi fasilitas pengawasan pesisir, sistem pertahanan udara, kemampuan maritim, serta lokasi penyimpanan rudal dan drone milik Iran.

Iran Sebut Sejumlah Wilayah Diserang Media Iran melaporkan sejumlah wilayah menjadi sasaran serangan AS, termasuk kawasan dekat Sirik di Provinsi Hormozgan, Pulau Qeshm yang berada di Selat Hormuz, serta lokasi di dekat Shadegan, Provinsi Khuzestan.

Hingga kini belum ada laporan resmi mengenai korban jiwa akibat serangan terbaru tersebut.