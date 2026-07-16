Dinilai Melanggar Blokade, Militer AS Melepaskan Tembakan ke Kapal yang Menuju Iran

Komando Pusat AS (CENTCOM) meluncurkan Operasi Epic Fury dari Tampa, Florida, atas arahan Presiden AS (28/02/2026). )ANTARA/US CENTCOM/Handout - Anadolu AGency / pri).

JawaPos.com - Komando Pusat AS (CENTCOM) mengatakan bahwa militer AS telah melepaskan tembakan ke arah sebuah kapal yang menuju Pulau Kharg di Iran. Hal ini dilakukakn karena dianggap melanggar blokade AS.

"Pasukan Komando Pusat AS (CENTCOM) mengamati kapal tanker M/T Belma berbendera Curaçao melintasi perairan internasional menuju Pulau Kharg. Kapal komersial tersebut mengabaikan beberapa peringatan saat mencoba melanggar blokade AS," tulis CENTCOM di X,di lansir dari Antara, Kamis (16/7).

"Sebuah pesawat AS melumpuhkan kapal tersebut setelah menembakkan rudal Hellfire ke cerobong asap kapal. Kapal tersebut tidak lagi dalam perjalanan menuju Iran," imbuh mereka.

Amerika Serikat telah melancarkan beberapa gelombang serangan terhadap Iran sejak operasi awalnya pada 7 Juli malam hingga 8 Juli.

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CENTCOM mengklaim serangan tersebut sebagai balasan atas campur tangan Iran terhadap pelayaran komersial di Selat Hormuz. Teheran menanggapinya dengan menyerang pangkalan-pangkalan AS di Kuwait, Bahrain, dan Yordania.