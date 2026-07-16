Dinilai Melanggar Blokade, Militer AS Melepaskan Tembakan ke Kapal yang Menuju Iran

JawaPos.com - Komando Pusat AS (CENTCOM) mengatakan bahwa militer AS telah melepaskan tembakan ke arah sebuah kapal yang menuju Pulau Kharg di Iran. Hal ini dilakukakn karena dianggap melanggar blokade AS.
"Pasukan Komando Pusat AS (CENTCOM) mengamati kapal tanker M/T Belma berbendera Curaçao melintasi perairan internasional menuju Pulau Kharg. Kapal komersial tersebut mengabaikan beberapa peringatan saat mencoba melanggar blokade AS," tulis CENTCOM di X,di lansir dari Antara, Kamis (16/7).
"Sebuah pesawat AS melumpuhkan kapal tersebut setelah menembakkan rudal Hellfire ke cerobong asap kapal. Kapal tersebut tidak lagi dalam perjalanan menuju Iran," imbuh mereka.
Amerika Serikat telah melancarkan beberapa gelombang serangan terhadap Iran sejak operasi awalnya pada 7 Juli malam hingga 8 Juli.
CENTCOM mengklaim serangan tersebut sebagai balasan atas campur tangan Iran terhadap pelayaran komersial di Selat Hormuz. Teheran menanggapinya dengan menyerang pangkalan-pangkalan AS di Kuwait, Bahrain, dan Yordania.
Presidennya mengatakan gencatan senjata antara AS dan Iran tidak lagi berlaku.
Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga
Analisis Prediksi Bursa Inggris vs Argentina di Piala Dunia 2026: La Albiceleste Sudah Teruji hingga 120 Menit
Sesi Foto Bersama di Pemakaman Komedian Temon Terbelah Jadi 2 Kubu
Profil Simson Rarameha Ngadang alias Temon: Lulusan Psikologi UI yang Memilih Jadi Komedian
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Kompak Turun, Berikut Daftar Harga Terbaru BBM Pertamina hingga Shell
Vicky Prasetyo Menunggu Detak Jantung Janin Sebelum Nikahi Fangfang Secara Siri
Daftar Pemain Cedera Prancis vs Spanyol di Piala Dunia 2026: Les Bleus Terancam Krisis Lini Tengah!
MA Kekurangan 1.600 Hakim, Lulusan Fakultas Hukum Ditawari Gaji Rp 50 Juta Per Bulan
Prediksi Skor Inggris vs Argentina di Piala Dunia 2026: Lionel Messi Cs Dijagokan Singkirkan Three Lions dan Lolos ke Final