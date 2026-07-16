Logo JawaPos
HomeInternasional
Author avatar - Image
Antara
Kamis, 16 Juli 2026 | 21.07 WIB

Dinilai Melanggar Blokade, Militer AS Melepaskan Tembakan ke Kapal yang Menuju Iran

Komando Pusat AS (CENTCOM) meluncurkan Operasi Epic Fury dari Tampa, Florida, atas arahan Presiden AS (28/02/2026). )ANTARA/US CENTCOM/Handout - Anadolu AGency / pri).

JawaPos.com - Komando Pusat AS (CENTCOM) mengatakan bahwa militer AS telah melepaskan tembakan ke arah sebuah kapal yang menuju Pulau Kharg di Iran. Hal ini dilakukakn karena dianggap melanggar blokade AS.

"Pasukan Komando Pusat AS (CENTCOM) mengamati kapal tanker M/T Belma berbendera Curaçao melintasi perairan internasional menuju Pulau Kharg. Kapal komersial tersebut mengabaikan beberapa peringatan saat mencoba melanggar blokade AS," tulis CENTCOM di X,di lansir dari Antara, Kamis (16/7).

"Sebuah pesawat AS melumpuhkan kapal tersebut setelah menembakkan rudal Hellfire ke cerobong asap kapal. Kapal tersebut tidak lagi dalam perjalanan menuju Iran," imbuh mereka.

Amerika Serikat telah melancarkan beberapa gelombang serangan terhadap Iran sejak operasi awalnya pada 7 Juli malam hingga 8 Juli.

CENTCOM mengklaim serangan tersebut sebagai balasan atas campur tangan Iran terhadap pelayaran komersial di Selat Hormuz. Teheran menanggapinya dengan menyerang pangkalan-pangkalan AS di Kuwait, Bahrain, dan Yordania.

Presidennya mengatakan gencatan senjata antara AS dan Iran tidak lagi berlaku.

Editor: Kuswandi
Tags
Artikel Terkait
AS dKawal 70 Kapal Dagang yang Melintas di Selat Hormuz - Image
Internasional

AS dKawal 70 Kapal Dagang yang Melintas di Selat Hormuz

Senin, 1 Juni 2026 | 19.09 WIB

AS Lancarkan Serangan 90 Menit ke Pulau Strategis Iran, Bidik Penyimpanan Rudal - Image
Internasional

AS Lancarkan Serangan 90 Menit ke Pulau Strategis Iran, Bidik Penyimpanan Rudal

Kamis, 16 Juli 2026 | 05.21 WIB

Donald Trump Labil! Batal Kenakan Tarif 20 Persen di Selat Hormuz, Ganti Strategi dengan Blokade Kargo Iran - Image
Internasional

Donald Trump Labil! Batal Kenakan Tarif 20 Persen di Selat Hormuz, Ganti Strategi dengan Blokade Kargo Iran

Kamis, 16 Juli 2026 | 03.45 WIB

Terpopuler

Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga - Image
1

Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga

2

Analisis Prediksi Bursa Inggris vs Argentina di Piala Dunia 2026: La Albiceleste Sudah Teruji hingga 120 Menit 

3

Sesi Foto Bersama di Pemakaman Komedian Temon Terbelah Jadi 2 Kubu

4

Profil Simson Rarameha Ngadang alias Temon: Lulusan Psikologi UI yang Memilih Jadi Komedian

5

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

6

Kompak Turun, Berikut Daftar Harga Terbaru BBM Pertamina hingga Shell

7

Vicky Prasetyo Menunggu Detak Jantung Janin Sebelum Nikahi Fangfang Secara Siri

8

Daftar Pemain Cedera Prancis vs Spanyol di Piala Dunia 2026: Les Bleus Terancam Krisis Lini Tengah!

9

MA Kekurangan 1.600 Hakim, Lulusan Fakultas Hukum Ditawari Gaji Rp 50 Juta Per Bulan

10

Prediksi Skor Inggris vs Argentina di Piala Dunia 2026: Lionel Messi Cs Dijagokan Singkirkan Three Lions dan Lolos ke Final

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore