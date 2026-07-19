AS Gempur Iran, 50 Orang Tewas dan Ratusan Terluka, Teheran Nyatakan MoU Islamabad Resmi Ditangguhkan

JawaPos.com - Amerika Serikat dan Iran kembali berada di ambang eskalasi yang lebih besar setelah Teheran menyatakan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) Islamabad dengan Washington secara efektif ditangguhkan.

Keputusan itu diambil setelah Iran menuding AS melanggar seluruh komitmen dalam kesepakatan tersebut, di tengah serangan udara yang disebut telah menewaskan sedikitnya 50 orang dan melukai lebih dari 500 lainnya.

Kementerian Kesehatan Iran pada Sabtu (18/7) melaporkan korban jiwa dan luka tersebut merupakan dampak dari rangkaian serangan sejak 6 Juli. Pengumuman itu disampaikan beberapa jam setelah Komando Pusat Militer Amerika Serikat (CENTCOM) melancarkan serangan malam ketujuh berturut-turut ke sejumlah target di wilayah Iran.

Selain menimbulkan korban manusia, Iran menyebut serangan itu juga menghantam fasilitas desalinasi air sehingga sekitar 10.000 warga kehilangan akses air bersih. Sebagai balasan, Teheran kembali meluncurkan gelombang drone dan rudal ke negara-negara Teluk yang menjadi sekutu Amerika Serikat.

Ketegangan yang terus meningkat itu membuat Iran memutuskan menghentikan pelaksanaan MoU Islamabad yang baru ditandatangani kedua negara pada bulan lalu.

"Amerika Serikat telah melanggar dan menangguhkan seluruh komitmennya dalam kerangka MoU Islamabad," kata Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Kazem Gharibabadi.

Gharibabadi, yang sebelumnya terlibat dalam pembicaraan teknis terkait implementasi perjanjian tersebut, menegaskan bahwa Iran kini mengambil langkah serupa.

"Karena itu, kami juga menangguhkan seluruh komitmen kami dan pelaksanaan perjanjian tersebut. Saat ini kami fokus mempertahankan negara," ujarnya seperti dikutip kantor berita semi-resmi Fars.

Iran Tuding AS Langgar Seluruh Isi Kesepakatan