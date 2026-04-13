Intelijen AS: Tiongkok Diduga Mulai Pasok Material Militer ke Iran

JawaPos.com - Badan intelijen Amerika Serikat (AS) menilai Tiongkok berpotensi meningkatkan perannya dalam konflik Iran, termasuk kemungkinan keterlibatan dalam penyediaan material militer.

Seperti dilansir dari Anadolu dari The New York Times, pejabat AS melaporkan, intelijen Amerika menemukan indikasi bahwa Tiongkok mungkin telah mengirim rudal panggul atau MANPADS (man-portable air-defense systems) ke Iran.

Meski demikian, informasi tersebut belum dapat dipastikan dan belum ada bukti bahwa senjata itu telah digunakan dalam konflik.

Dalam penilaiannya, intelijen AS juga menyebut Beijing berpotensi memanfaatkan sejumlah perusahaan untuk memasok bahan penggunaan ganda, seperti bahan kimia, bahan bakar, serta komponen yang dapat menunjang produksi militer Iran.

Dugaan pengiriman ini memicu kekhawatiran di Washington karena dinilai bisa menandai pergeseran dari sikap hati-hati Tiongkok selama ini dalam menyalurkan perlengkapan militer secara langsung ke Teheran.

Laporan tersebut turut mengungkap adanya pembahasan internal di Tiongkok terkait kemungkinan pengiriman senjata, yang mencerminkan meningkatnya pandangan Beijing bahwa mereka memiliki kepentingan dalam hasil konflik yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel.

Secara terpisah, intelijen AS juga mengamati bahwa Rusia telah memberikan dukungan berupa intelijen satelit kepada Iran untuk membantu proses penargetan. Namun, Moskow diyakini tetap menghindari pengiriman perangkat keras militer secara langsung guna mencegah eskalasi dengan Washington.

Di sisi lain, Tiongkok secara terbuka membantah tudingan tersebut. Juru bicara Kedutaan Besar Tiongkok di Washington menyatakan klaim itu “tidak benar” dan meminta AS untuk tidak melontarkan “tuduhan tanpa dasar.”

Sementara itu, Presiden AS Donald Trump memperingatkan bahwa jika Tiongkok benar-benar mengirimkan senjata ke Iran, maka negara tersebut akan menghadapi konsekuensi serius.