Trump Kembali Bikin Geger NATO, Ngotot Greenland Harus Dikuasai Amerika

JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali memicu kontroversi di tengah berlangsungnya KTT NATO setelah menegaskan bahwa Greenland seharusnya berada di bawah kendali Amerika Serikat, bukan Denmark.

Pernyataan tersebut memperlihatkan sikap Trump yang kembali menantang sekutu lamanya di Eropa saat aliansi itu justru berupaya menjaga soliditas menghadapi ancaman global.

Dalam pertemuan dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Ankara, Selasa (7/7) waktu setempat, Trump menilai Greenland memiliki posisi strategis bagi keamanan Amerika Serikat. Ia juga mengulang klaim yang sebelumnya telah dibantah, yakni bahwa wilayah tersebut dikelilingi kapal-kapal China dan Rusia.

"Itu seharusnya dikendalikan oleh Amerika Serikat, bukan oleh Denmark," kata Trump kepada wartawan.

Dilansir via PBS, Trump menambahkan bahwa Greenland merupakan 'bagian yang penting' bagi kepentingan Amerika Serikat dan menegaskan dirinya tidak akan membiarkan pulau semiotonom tersebut menghadapi ancaman.

Pernyataan itu langsung menjadi sorotan karena bertolak belakang dengan prinsip dasar NATO, yakni seluruh anggota saling melindungi wilayah masing-masing, bukan mengancam mengambil alih wilayah negara sekutu.

Di saat para pemimpin Eropa bersama Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte berupaya menunjukkan kekompakan, termasuk melalui komitmen belanja pertahanan bernilai miliaran dolar, komentar Trump kembali memunculkan ketegangan di dalam aliansi.

Trump Cabut Sanksi untuk Turki

Selain isu Greenland, Trump juga mengumumkan rencana mencabut sanksi Amerika Serikat terhadap Turki yang dijatuhkan setelah Ankara membeli sistem rudal pertahanan udara S-400 buatan Rusia pada 2019.