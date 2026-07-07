Vatikan Siapkan Pertemuan Global Amoris Laetitia Oktober 2026, Paus Leo XIV Fokus Perkuat Pendampingan Keluarga

JawaPos.com - Vatikan menerbitkan Dokumen Persiapan (Preparatory Document) untuk Pertemuan Amoris Laetitia yang akan berlangsung pada 7–14 Oktober 2026. Pertemuan tersebut digelar untuk menandai sepuluh tahun penerbitan Post-Synodal Apostolic Exhortation Amoris Laetitia tentang keluarga yang diterbitkan mendiang Paus Fransiskus.



Dokumen tersebut menjadi kerangka tematik yang akan memandu pembahasan dalam pertemuan yang diprakarsai Paus Leo XIV. Forum ini akan mempertemukan para kepala Gereja Katolik Timur sui iuris serta para presiden konferensi waligereja dari berbagai negara di Vatikan.



Dilansir dari Vatican News, Selasa (7/7/2026), Dokasteri untuk Kaum Awam, Keluarga, dan Kehidupan bersama Sekretariat Jenderal Sinode telah menerbitkan kerangka tematik sebagai dokumen persiapan resmi. Dokumen itu telah dikirim kepada para kepala Gereja Katolik Timur dan para presiden konferensi waligereja, serta dipublikasikan kepada masyarakat.



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Pertemuan ini pertama kali diumumkan Paus Leo XIV melalui pesannya pada 19 Maret 2026, bertepatan dengan peringatan satu dekade Amoris Laetitia. Dalam kesempatan tersebut, Paus menyampaikan keinginannya untuk melakukan pendalaman bersama melalui pendekatan sinodal mengenai langkah yang perlu diambil Gereja dalam mewartakan Injil kepada keluarga masa kini.

"Kita perlu melangkah maju melalui sikap saling mendengarkan dalam suatu pendalaman sinodal mengenai langkah-langkah yang perlu ditempuh untuk mewartakan Injil kepada keluarga-keluarga pada masa kini, dengan berpedoman pada Amoris Laetitia serta memperhatikan apa yang telah dilakukan oleh Gereja-Gereja lokal," ujar Paus Leo XIV.

Paus Leo XIV kembali menyoroti pentingnya keluarga saat menutup Konsistori Luar Biasa pada 27 Juni 2026. Ia mengatakan bahwa dukungan dan pendampingan terhadap keluarga memiliki peran penting bagi kehidupan bersama.

"Di tempat keluarga didukung dan didampingi, akan tumbuh sekolah relasi, solidaritas, dan harapan; ketika keluarga terluka atau terisolasi, seluruh masyarakat ikut menanggung akibatnya," kata Paus Leo XIV.



Dalam kesempatan tersebut, Paus juga mengumumkan bahwa sejumlah keluarga akan turut berpartisipasi dalam pertemuan tersebut untuk membagikan pengalaman hidup mereka. Kehadiran keluarga dimaksudkan agar para peserta dapat mendengarkan secara langsung berbagai realitas yang dihadapi keluarga saat ini.

