Gaza Alami Krisis Parah Pasokan Medis, Ribuan Pasien Terancam Nyawanya

JawaPos.com - Kondisi Gaza, Palestina sangat memprihatinkan. Sejumlah sumber medis memperingatkan kondisi genting persediaan obat-obatan dan perlengkapan medis, yang memperparah krisis perawatan kesehatan dan mengancam nyawa ribuan pasien di wilayah Jalur Gaza, Palestina.
Dilansir dari Antara, Senin (25/5), sumber-sumber itu mengatakan 250 pasien gagal ginjal berisiko kehilangan akses dialisis akibat kekurangan larutan Bibag. Sementara itu, perawatan untuk delapan anak yang sakit juga kemungkinan terhenti lantaran minimnya filter medis yang diperlukan.
Mereka menambahkan bahwa kekosongan suntikan insulin memperburuk kondisi kesehatan sekitar 11.000 pasien diabetes. Selain itu, sebanyak 110 pasien hemofilia menderita parah akibat kurangnya perawatan VACTOR di Jalur Gaza.
Akhir pekan lalu, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk Wilayah Mediterania Timur menggambarkan hancurnya layanan kesehatan dan kehidupan manusia di wilayah Palestina yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur, sebagai sebuah tragedi mengerikan.
Dalam pernyataan yang dipublikasikan Kamis (21/5), Direktur WHO untuk Wilayah Mediterania Timur Dr. Hanan Balkhy mengatakan sejak Oktober 2023, lebih dari 72.000 orang meninggal dunia dan 182.000 lainnya terluka.
"Pada 2025 saja, hampir 26.000 kematian baru telah dilaporkan," kata Balkhy.
Dia mengungkapkan setelah gencatan senjata pada Oktober 2025, pembunuhan terhadap warga sipil terus berlanjut, layanan kesehatan masih terganggu, dan akses kemanusiaan juga masih terbatas.
Saat ini, lanjutnya, tidak ada rumah sakit yang berfungsi secara penuh di Gaza dan tidak ada satu pun rumah sakit yang beroperasi di Gaza utara. Selain itu, lebih dari setengah stok obat-obatan penting habis, sementara ribuan pasien masih perlu evakuasi medis mendesak.
