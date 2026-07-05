Iran Gelar Shalat Jenazah Akbar untuk Ali Khamenei

Ilustrasi rangkaian upacara pemakaman Ayatollah Ali Khamenei dimulai. (AP News)
JawaPos.com - Iran menggelar shalat jenazah secara akbar untuk mendiang Pemimpin Tertinggi Ali Khamenei. Shlat tersebut digelar di Masjid Imam Khomeini Mosalla, Teheran, pada Ahad (5/7).
Dilansir dari Antara, Upacara pemakaman Khamenei dan anggota keluarganya dihadiri oleh ratusan ribu pelayat. Banyak di antaranya tiba di lokasi pada dini hari sambil membawa bendera Iran.
Shalat di kompleks shalat utama dipimpin oleh ulama senior Syiah, Ayatollah Jafar Sobhani.
Presiden Iran Masoud Pezeshkian, pejabat militer dan politikus senior, serta tokoh agama termasuk di antara mereka yang menghadiri upacara tersebut.
Khamenei gugur dalam agresi militer AS-Israel terhadap Iran yang dimulai pada 28 Februari, yang memicu pembalasan dari Teheran.
Upacara pemakaman secara resmi dimulai pada Jumat (3/7), dengan para pemimpin negara sahabat dan delegasi resmi dari seluruh kawasan dan sekitarnya memberikan penghormatan kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran tersebut.
Menurut jadwal resmi, upacara perpisahan publik akan diikuti oleh prosesi pemakaman utama di Teheran pada Senin (6/7).
Upacara pemakaman kemudian akan berlanjut ke Qom pada 7 Juli.
Pada 8 Juli, upacara dijadwalkan di Irak—termasuk di Baghdad, Najaf, dan Karbala, di mana jenazah akan diterima oleh tokoh-tokoh agama dan politik sebelum dipindahkan ke tempat-tempat suci Syiah utama.
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