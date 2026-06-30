2 Anggota IRGC Tewas, 2 Lainnya Terluka dalam Aksi "Teror" di Kermanshah, Iran Barar

IRGC, Korps Militer Iran serang Israel. /Sumber foto : https://www.britannica.com

JawaPos.com - Dua anggota Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) tewas dan dua lainnya terluka dalam insiden penembakan yang oleh pihak berwenang disebut sebagai aksi "teroris", di Provinsi Kermanshah, Iran bagian barat.

Serangan tersebut terjadi pada Senin malam (29/6) di Kabupaten Paveh, dekat perbatasan Iran dengan Irak, demikian laporan IRIB (stasiun penyiaran negara) yang mengutip pernyataan dari Kantor Hubungan Masyarakat IRGC di Provinsi Kermanshah.

Menurut pernyataan tersebut, pelaku yang belum diketahui identitasnya melepaskan tembakan ke arah pintu masuk sebuah rumah dalam aksi teroris yang pengecut dan penuh pengkhianatan.

Dua korban tewas diidentifikasi sebagai anggota IRGC yang bertugas di wilayah setempat, sedangkan dua orang lainnya mengalami luka-luka dalam serangan tersebut.

IRGC menyatakan penyelidikan sedang berlangsung untuk menentukan kondisi seputar penembakan dan mengidentifikasi para pelaku.