Pakistan Serang Afghanistan, 25 Militan Tewas, Taliban Sebut Puluhan Warga Sipil Jadi Korban

Tentara paramiliter dan petugas polisi berjaga-jaga di jalan yang ditutup dekat lokasi serangan kelompok tempur di markas provinsi paramiliter Pakistan Rangers di Karachi, Pakistan, pada 28 Juni 2026. (Ali Raza/AP).
JawaPos.com - Pakistan melancarkan operasi militer lintas perbatasan ke wilayah timur Afghanistan yang diklaim menewaskan 25 militan.
Serangan pada Senin (29/6) waktu setempat itu menyasar kelompok Jamaat-ul-Ahrar, faksi pecahan Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP), yang dituding Islamabad sebagai dalang serangan mematikan terhadap markas paramiliter Rangers di Karachi akhir pekan lalu.
Namun, pemerintah Taliban di Afghanistan membantah klaim tersebut. Kabul menyatakan serangan udara Pakistan justru menghantam kawasan sipil dan menyebabkan puluhan warga sipil menjadi korban.
Menteri Informasi Pakistan Attaullah Tarar mengatakan operasi diawali dengan pengerahan pasukan darat sebelum dilanjutkan serangan udara presisi pada Minggu malam hingga Senin (29/6) waktu setempat.
Baca Juga:Beber Sejumlah Capaian, Kemenhut Ungkap Penurunan Karhutla Hingga Komitmen Turunkan Emisi Lewat Karbon Hutan
"Tiga target di Paktia, Paktika, dan Kunar berhasil dihancurkan dalam serangan presisi," ujar Tarar.
Dilansir dari Euronews, dia menegaskan operasi militer hanya menyasar markas persembunyian Jamaat-ul-Ahrar.
"Operasi militer difokuskan secara ketat pada tempat persembunyian dan lokasi aman kelompok tersebut," katanya.
Operasi lintas perbatasan ini merupakan respons atas serangan besar terhadap markas Rangers di Karachi pada Sabtu lalu. Dalam insiden itu, ledakan bom disusul aksi penembakan yang menewaskan tiga personel paramiliter.
Pemerintah Pakistan menyebut telah menangkap seorang warga negara Afghanistan yang diduga terlibat dalam serangan tersebut. Islamabad juga kembali menuduh kelompok militan anti-Pakistan berlindung di wilayah Afghanistan.
Prediksi Skor Afrika Selatan vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Penentu Les Rouges Lolos 16 Besar
Prediksi Skor Aljazair vs Austria di Piala Dunia 2026: Tiket 32 Besar Dipertaruhkan, Duel Sengit Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Kroasia vs Ghana di Piala Dunia 2026: Duel Penentu Tiket 32 Besar, Hasil Imbang Skenario Paling Masuk Akal
Prediksi Skor Brasil vs Jepang di Piala Dunia 2026: Kans Selecao Lolos 16 Besar Lewat Adu Penalti
Prediksi Skor RD Kongo vs Uzbekistan di Piala Dunia 2026: Duel Sengit di Laga Terakhir Fase Grup
Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris PT Krakatau Posco, Netizen: Muak Sekali
Prediksi Skor Panama vs Inggris: Three Lions Sedang Tak Ideal, Harry Kane Ingin Kembali ke Jalur Gol
Prediksi Skor Jerman vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Der Panzer Bisa Amankan Tiket 16 Besar dalam 90 Menit
Prediksi Afrika Selatan vs Kanada di 32 Besar Piala Dunia 2026: Bafana Bafana Ukir Sejarah!
Prediksi Skor Selandia Baru vs Belgia di Piala Dunia 2026: Pembuktian Romelu Lukaku Belum Habis!