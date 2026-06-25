IAEA Pastikan Inspeksi Nuklir Iran Akan Dilakukan, Teheran Pasang Syarat: Sanksi AS Harus Dicabut

JawaPos.com - Badan Energi Atom Internasional (IAEA) memastikan inspeksi terhadap fasilitas nuklir Iran akan tetap dilakukan sebagai bagian dari kesepakatan yang sedang dibahas antara Teheran dan Amerika Serikat.

Namun, pemerintah Iran menegaskan akses para inspektur PBB ke lokasi-lokasi nuklir yang diserang sebelumnya hanya akan diberikan jika tercapai kesepakatan final dengan Washington, termasuk pencabutan seluruh sanksi.

Pernyataan tersebut menunjukkan masih adanya perbedaan pandangan antara Iran dan komunitas internasional terkait pengawasan program nuklir Teheran, meski kedua negara saat ini tengah melanjutkan proses negosiasi.

Direktur Jenderal IAEA Rafael Grossi mengatakan inspeksi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani Iran dan Amerika Serikat pekan lalu.

Kesepakatan itu menjadi dasar bagi dimulainya 60 hari pembicaraan untuk menyelesaikan berbagai isu utama, termasuk program nuklir Iran dan stok uranium yang telah diperkaya.

“Jelas, untuk melakukan itu, kami harus melakukan inspeksi,” kata Grossi kepada wartawan saat berkunjung ke Jepang, Rabu (24/6).

Mengutip via Al-Jazeera, menurut Grossi, pembahasan mengenai waktu dan lokasi inspeksi masih berlangsung bersama pemerintah Iran. Namun ia menegaskan proses tersebut pada akhirnya akan terlaksana.

“Apakah itu terjadi hari ini, lusa, satu minggu lagi, atau 10 hari lagi, itu penting tetapi tidak esensial. Ini akan terjadi,” ujarnya.