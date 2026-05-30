Antara
Minggu, 31 Mei 2026 | 02.05 WIB

Presiden Iran Tegaskan PIhaknya Siap Akhiri Perang Lewat Dialog

Presiden Iran Pezeshkian ingin akhiri konflik dengan AS secara terhormat dan diplomatis di 2024. (Istimewa)

JawaPos.com - Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan kesiapan negaranya mengakhiri perang dan ketegangan kawasan melalui dialog dalam "kerangka kerja yang bermartabat." Hal ini ditegaskan Pezeshkian, dalam percakapan telepon dengan Emir Qatar.

Pezeshkian mengatakan Iran secara konsisten menunjukkan komitmennya terhadap dialog.

Ia juga mendesak pihak lain menunjukkan kemauan politik yang tulus serta mematuhi kewajiban internasional.

Serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran dimulai pada 28 Februari.

Sebagai balasan, Iran melancarkan serangan terhadap sasaran Israel dan pangkalan militer AS di kawasan.

Setelah perang berlangsung selama 40 hari, gencatan senjata selama dua pekan yang dimediasi Pakistan mulai berlaku pada 7 April.

