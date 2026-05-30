Presiden Iran Tegaskan PIhaknya Siap Akhiri Perang Lewat Dialog

JawaPos.com - Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan kesiapan negaranya mengakhiri perang dan ketegangan kawasan melalui dialog dalam "kerangka kerja yang bermartabat." Hal ini ditegaskan Pezeshkian, dalam percakapan telepon dengan Emir Qatar.

Pezeshkian mengatakan Iran secara konsisten menunjukkan komitmennya terhadap dialog.

Ia juga mendesak pihak lain menunjukkan kemauan politik yang tulus serta mematuhi kewajiban internasional.

Serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran dimulai pada 28 Februari.

Sebagai balasan, Iran melancarkan serangan terhadap sasaran Israel dan pangkalan militer AS di kawasan.