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Rian Alfianto
Selasa, 23 Juni 2026 | 03.03 WIB

Tragis! Dua Siswa Bersenjata Serbu Kelas di Filipina, Tiga Pelajar Tewas Diduga karena Dendam Bullying

Penyelidik polisi berjalan di depan pintu masuk sekolah setelah penembakan di Kota Tacloban, provinsi Leyte. (AFP via Al-Jazeera). - Image

Penyelidik polisi berjalan di depan pintu masuk sekolah setelah penembakan di Kota Tacloban, provinsi Leyte. (AFP via Al-Jazeera).

JawaPos.com - Sebuah aksi penembakan mengguncang dunia pendidikan Filipina, menewaskan tiga siswa dan melukai sedikitnya tujuh orang lainnya di San Jose National High School, Kota Tacloban, Filipina Tengah. 

Polisi mengungkap dua pelaku yang masih berusia 14 dan 15 tahun diduga melakukan serangan karena menyimpan dendam terkait perundungan atau bullying yang mereka alami di sekolah.

Insiden berdarah itu terjadi ketika kedua remaja tersebut memasuki salah satu ruang kelas dan langsung melepaskan tembakan. Salah satu pelaku ditangkap tidak lama setelah kejadian, sementara pelaku lainnya menyerahkan diri kepada aparat.

Penyelidikan awal menunjukkan kedua pelaku menggunakan dua senjata api berbeda, yakni revolver kaliber .38 dan pistol 9 mm. Polisi mengungkap pistol tersebut merupakan milik seorang polisi wanita yang masih memiliki hubungan keluarga dengan salah satu tersangka. 

Pemilik senjata kini juga telah diamankan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. 

Juru bicara Kepolisian Nasional Filipina, Kolonel Allen Rae Co, mengatakan motif utama yang mengarah pada kasus ini adalah dendam akibat bullying di lingkungan sekolah.

"Kedua tersangka langsung menuju ruang kelas. Tanpa mengatakan apa pun, mereka mulai menembak," kata Co kepada wartawan.

Ia menambahkan bahwa penyidik masih mendalami apakah korban yang berada di kelas tersebut memang menjadi target utama serangan atau tidak.

"Pada tahap awal penyelidikan, tampaknya motif kejahatan ini adalah dendam akibat perundungan di sekolah," ujarnya.

Tiga Tewas, Tujuh Orang Terluka

Sementara itu, melansir BBC, polisi menemukan sekitar 40 selongsong peluru di lokasi kejadian. Selain tiga korban meninggal dunia, tiga siswa lainnya mengalami luka tembak. 

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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