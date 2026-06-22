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Antara
Selasa, 23 Juni 2026 | 00.06 WIB

Usai Tinggalkan Swiss, Delegasi Iran kembali ke Teheran

Ilustrasi delegasi tingkat tinggi Iran tiba di Swiss. (Al-Jazeera) - Image

Ilustrasi delegasi tingkat tinggi Iran tiba di Swiss. (Al-Jazeera)

JawaPos.com - Delegasi Iran meninggalkan Swiss dan kembali ke Teheran usai menggelar perundingan dengan pejabat AS, kata Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi pada Senin.

"Delegasi Iran, yang dipimpin ketua parlemen, meninggalkan tempat perundingan di Swiss dan sedang menuju Teheran," tulis menlu di Telegram.

Menurutnya, delegasi yang dipimpin Ketua Parlemen Mohammad Bagher Ghalibaf itu menjalani konsultasi selama 18 jam dengan pihak AS.

Penyiar Al Mayadeen pada Ahad (21/6) melaporkan bahwa delegasi Iran hanya bersedia kembali ke meja perundingan dengan AS setelah adanya permintaan maaf dari Presiden Donald Trump dan penarikan pasukan Israel dari Lebanon selatan.

Juru bicara Kemlu Iran, Esmail Baghaei sebelumnya pada hari itu mengatakan pembicaraan pihaknya dengan AS di Swiss telah menunjukkan progres, dan tim teknis akan terus berupaya mengimplementasikan nota kesepahaman (MoU) antarkeduany. Sementara itu, penjelasan lebih lanjut terkait itu akan diumumkan oleh Qatar dan Pakistan.

Negosiasi tingkat teknis antara Iran dan AS, serta negara-negara mediator yakni Pakistan dan Qatar, berlangsung secara tertutup di resor pegunungan Burgenstock pada Ahad. (*)

Editor: Dinarsa Kurniawan
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