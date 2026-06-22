Menlu Iran Araghchi Sebut Perundingan dengan AS di Swiss Capai Kemajuan Signifikan

Menlu Iran Abbas Araghchi. (Al-Jazeera)

JawaPos.com - Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan, perundingan dengan Amerika Serikat di Swiss menunjukkan kemajuan signifikan. Hal ini dilakukan dalam upaya mengakhiri konflik di Lebanon dan mengurangi tekanan terhadap perekonomian Iran.

"Mediasi tanpa henti dari Pakistan dan Qatar telah menghasilkan kemajuan besar untuk mengakhiri Perang Lebanon. Pembatasan terhadap ekspor minyak dan petrokimia dicabut, blokade diakhiri, sebagian aset yang dibekukan dilepaskan, dan program rekonstruksi serta pembangunan besar diluncurkan untuk Iran," kata Araghchi di platform X, dilansir dari Antara, Senin (22/6).

Pernyataan itu disampaikannya setelah Qatar dan Pakistan mengumumkan kemajuan penting dalam upaya diplomatik antara AS dan Iran, menyusul berakhirnya putaran pertama perundingan tingkat tinggi di Danau Lucerne, Burgenstock, Swiss.

Dalam pernyataan bersama, kedua negara mediator itu mengatakan para pihak sepakat membentuk mekanisme koordinasi bersama yang melibatkan Republik Lebanon untuk memastikan kepatuhan terhadap penghentian operasi militer di Lebanon sesuai nota kesepahaman (MoU) yang telah dicapai AS-Iran.

"Ujian nyata pertama: mekanisme koordinasi Lebanon," kata Araghchi.

Dalam pernyataan terpisah, ia menggambarkan perkembangan diplomatik tersebut sebagai bagian dari perjuangan nasional yang lebih luas.