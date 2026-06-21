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Antara
Senin, 22 Juni 2026 | 00.02 WIB

Wapres AS JD Vance akan di Swiss Dua Hari untuk Rampungkan Pembicaraan dengan Iran

Wakil Presiden Amerika Serikat JD Vance. (Dok. Reuters)

JawaPos.com - Wakil Presiden Amerika Serikat, JD Vance, mengatakan dirinya akan tetap berada di Swiss selama satu atau dua hari untuk melakukan pembicaraan dengan delegasi Iran.

“Saya hanya bisa berada di sana selama satu atau dua hari,” kata Vance kepada para wartawan sebelum keberangkatannya, dilansir dari Antara, Minggu (21/6).

Sebelumnya, Vance membatalkan perjalanannya ke Swiss, tempat pertemuan pertama antara perwakilan Amerika Serikat dan Iran yang melibatkan mediator dari Pakistan dan Qatar dijadwalkan berlangsung pada 19 Juni.

Pada Kamis (18/6), Vance mengatakan bahwa keberangkatannya bergantung pada waktu kedatangan delegasi Iran ke Swiss. Lalu pada Sabtu (20/6), Kementerian Luar Negeri Swiss mengumumkan bahwa delegasi Iran telah tiba di negara tersebut.

Sementara itu, Kantor Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menyatakan bahwa Sharif, didampingi delegasi tingkat tinggi, telah berangkat dari Islamabad untuk menghadiri pembicaraan antara Amerika Serikat dan Iran yang dijadwalkan berlangsung pada hari Minggu di Swiss.

Editor: Kuswandi
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