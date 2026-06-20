Israel Setuju Gencatan Senjata dengan Hizbullah, Tapi Tetap Ancam Balasan Jika Diserang Lagi

Pasukan penjaga perdamaian UNIFIL dan tentara Lebanon berjaga di sebuah pos pemeriksaan di Naqoura, dekat perbatasan Lebanon-Israel, di Lebanon selatan [Aziz Taher/Reuters].
JawaPos.com - Pemerintah Israel untuk pertama kalinya secara terbuka mengkonfirmasi kesediaannya menghentikan operasi ofensif terhadap Hizbullah di Lebanon sebagai bagian dari upaya menjaga kesepakatan yang lebih luas antara Amerika Serikat dan Iran.
Namun, Tel Aviv menegaskan bahwa gencatan senjata tersebut tidak berarti Israel akan berhenti merespons jika merasa terancam.
Pernyataan itu disampaikan Duta Besar Israel untuk Amerika Serikat, Yechiel Leiter, pada Jumat (19/6), di tengah meningkatnya tekanan diplomatik agar konflik di Lebanon tidak menggagalkan proses normalisasi hubungan antara Washington dan Teheran yang baru disepakati pekan ini.
"Israel berkomitmen pada gencatan senjata segera dan telah menghentikan seluruh operasi ofensif," kata Leiter melalui media sosial.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa sikap Israel bergantung pada langkah Hizbullah ke depan.
Baca Juga:Tim Hukum Sudewo Sebut Penggabungan Dakwaan DJKA dan Perangkat Desa Harus Diuji Terlebih Dahulu
"Jika Hizbullah menghormati perjanjian dan menghentikan permusuhannya, mereka akan mendapatkan ketenangan," ujar Leiter.
Di saat yang sama, Israel menyatakan pasukannya masih beroperasi di wilayah selatan Lebanon untuk menghancurkan infrastruktur militer Hizbullah.
Menurut Leiter, operasi tersebut bertujuan 'membersihkan wilayah dari Hizbullah dan membongkar infrastruktur teror mereka'.
"Kami akan tetap berada di sana sampai misi itu selesai," katanya.
BGN Terbitkan SE Nomor 12 Tahun 2026, Layanan MBG Dihentikan Sementara saat Hari Libur
TVRI Hilang? Begini Cara Memunculkan Sinyal TVRI untuk Nonton Piala Dunia 2026 Gratis
Bocor ke Publik! 2 Alasan Krusial Ramadhan Sananta Mau Gabung ke Persebaya Surabaya
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Sudah Masuk KBLI, Konten Kreator Didorong Punya NIB untuk Perkuat Legalitas
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Pembagian Grup Liga 2 2026/2027 Berubah, PSIS Semarang dan Persiku Kudus Geser ke Wilayah Barat
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
PP Muhammadiyah Minta MBG Dihentikan Sementara, Sebut Mudaratnya Lebih Banyak
Momen Republik Ceko dan Afrika Selatan Harus Puas Bermain Imbang 1-1