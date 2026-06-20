Israel Setuju Gencatan Senjata dengan Hizbullah, Tapi Tetap Ancam Balasan Jika Diserang Lagi

JawaPos.com - Pemerintah Israel untuk pertama kalinya secara terbuka mengkonfirmasi kesediaannya menghentikan operasi ofensif terhadap Hizbullah di Lebanon sebagai bagian dari upaya menjaga kesepakatan yang lebih luas antara Amerika Serikat dan Iran.

Namun, Tel Aviv menegaskan bahwa gencatan senjata tersebut tidak berarti Israel akan berhenti merespons jika merasa terancam.

Pernyataan itu disampaikan Duta Besar Israel untuk Amerika Serikat, Yechiel Leiter, pada Jumat (19/6), di tengah meningkatnya tekanan diplomatik agar konflik di Lebanon tidak menggagalkan proses normalisasi hubungan antara Washington dan Teheran yang baru disepakati pekan ini.

"Israel berkomitmen pada gencatan senjata segera dan telah menghentikan seluruh operasi ofensif," kata Leiter melalui media sosial.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa sikap Israel bergantung pada langkah Hizbullah ke depan.

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"Jika Hizbullah menghormati perjanjian dan menghentikan permusuhannya, mereka akan mendapatkan ketenangan," ujar Leiter.

Di saat yang sama, Israel menyatakan pasukannya masih beroperasi di wilayah selatan Lebanon untuk menghancurkan infrastruktur militer Hizbullah.

Menurut Leiter, operasi tersebut bertujuan 'membersihkan wilayah dari Hizbullah dan membongkar infrastruktur teror mereka'.