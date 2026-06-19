Kesepakatan AS dengan Iran Ditentang Israel, Ben Gvir Sebut Tel Aviv Tetap Bebas Bertindak

JawaPos.com - Kesepakatan yang diumumkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dengan Iran langsung memicu gelombang penolakan dari kalangan politik Israel.

Salah satu kritik paling keras datang dari Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir yang menegaskan bahwa perjanjian tersebut tidak mengikat negaranya. Pernyataan Ben-Gvir menunjukkan potensi munculnya perbedaan sikap antara Washington dan Tel Aviv terkait arah kebijakan keamanan di kawasan Timur Tengah.

Meski AS mengumumkan telah mencapai kesepakatan dengan Teheran, pemerintah Israel menegaskan tetap akan menentukan langkahnya sendiri berdasarkan kepentingan keamanan nasional.

"Israel tidak berada di bawah Amerika Serikat. Israel adalah negara yang merdeka dan berdaulat, dan setiap kesepakatan yang dicapai Trump tidak mengikat kami. Kami berkomitmen pertama dan terutama untuk melindungi warga negara dan tentara kami," kata Ben-Gvir seperti dikutip media berbahasa Ibrani.

Pernyataan tersebut muncul tak lama setelah Trump mengumumkan adanya kesepakatan dengan Iran pada Senin dini hari.

Pengumuman itu memicu reaksi beragam di Israel, terutama dari kelompok politik sayap kanan yang selama ini menilai pendekatan terhadap Iran harus tetap mengedepankan tekanan dan kekuatan militer.

Ben-Gvir bahkan menegaskan bahwa pemerintah Israel tidak terlibat dalam penyusunan kesepakatan tersebut. Menurutnya, perjanjian yang dicapai Washington tidak mempertimbangkan kepentingan keamanan Israel secara memadai.

Menteri dari kubu kanan jauh itu menilai Tel Aviv tidak memiliki kewajiban untuk mematuhi ketentuan apa pun yang terdapat dalam kesepakatan tersebut.

Selain menolak keterikatan terhadap perjanjian AS-Iran, Ben-Gvir juga menegaskan bahwa Israel tidak akan mengurangi target militernya di kawasan.