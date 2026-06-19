AS Cabut Blokade Laut Iran di Selat Hormuz, Poin Kesepakatan Damai Mulai Berlaku

JawaPos.com - Amerika Serikat (AS) dilaporkan mulai mencabut blokade laut terhadap Iran setelah kesepakatan damai antara kedua negara mulai berlaku. Langkah ini menjadi sinyal paling nyata bahwa konflik yang selama berbulan-bulan mengguncang Timur Tengah telah memasuki fase baru, dari konfrontasi militer menuju meja perundingan.

Komando Pusat Amerika Serikat (US Central Command/CENTCOM) mengkonfirmasi penghentian blokade tersebut sesuai arahan Presiden Donald Trump. Meski sejumlah kapal perang AS masih akan tetap berada di kawasan, pembukaan kembali jalur pelayaran menjadi bagian penting dari implementasi awal kesepakatan yang telah disepakati Washington dan Teheran.

Pencabutan blokade juga membuka kembali akses Selat Hormuz, salah satu jalur perdagangan energi terpenting di dunia yang sebelumnya menjadi titik panas konflik. Keputusan ini diharapkan mengurangi risiko gangguan pasokan minyak global sekaligus meredakan ketegangan di kawasan Teluk.

Diketahui, kesepakatan damai AS-Iran sendiri memuat 14 poin utama, termasuk komitmen bahwa Iran tidak akan memiliki senjata nuklir, pembentukan dana rekonstruksi dan pembangunan ekonomi senilai USD 300 miliar, serta target penyelesaian perjanjian permanen dalam waktu maksimal 60 hari.

Negosiasi Baru Dimulai

Meski perang dinyatakan berakhir, kedua negara masih harus menyelesaikan berbagai isu krusial dalam putaran negosiasi lanjutan.

Wakil Presiden AS JD Vance mengatakan kesepakatan yang telah berlaku itu sekaligus memulai masa pembahasan teknis selama 60 hari ke depan.

"Kemungkinan saya akan menuju Swiss untuk negosiasi teknis," kata Vance kepada wartawan di Gedung Putih sebagaimana dikutip via BBC.

Pertemuan lanjutan antara pejabat AS dan Iran tetap direncanakan berlangsung di Swiss, meski seremoni penandatanganan resmi yang sebelumnya dijadwalkan digelar di negara tersebut dibatalkan karena dokumen telah ditandatangani secara jarak jauh.