Damai Sementara, Bukan Akhir Konflik: Ini Deretan Masalah yang masih Membayangi AS-Iran

Ilustrasi bendera AS dan Iran. (kuwaittimes)
JawaPos.com - Kesepakatan damai awal antara Amerika Serikat (AS) dan Iran resmi berlaku setelah kedua negara menandatangani memorandum of understanding (MoU) secara elektronik pada Rabu (17/6).
Namun di balik klaim Presiden Donald Trump bahwa kesepakatan tersebut merupakan kemenangan besar bagi Washington, dokumen yang dirilis pemerintah AS menunjukkan masih banyak persoalan penting yang belum terselesaikan.
Kesepakatan itu memang membuka kembali Selat Hormuz dan memperpanjang gencatan senjata, tetapi belum menghasilkan perjanjian final yang dapat menjawab isu-isu utama yang menjadi sumber konflik selama ini.
Sebaliknya, AS dan Iran kini hanya memiliki waktu 60 hari untuk merundingkan berbagai poin krusial yang masih menggantung.
Melansir BBC, salah satu persoalan terbesar adalah program nuklir Iran. Trump berulang kali menyatakan bahwa kesepakatan ini menjamin Iran tidak akan pernah membeli, mengembangkan, atau memproduksi senjata nuklir.
Namun isi MoU belum memberikan jaminan tersebut. Untuk saat ini, Iran hanya berkomitmen melakukan downblending atau menurunkan tingkat pengayaan stok uranium berkadar tinggi yang dimilikinya di bawah pengawasan Badan Energi Atom Internasional (IAEA).
Seorang pejabat senior AS menyebut langkah itu sebagai 'significant concession' atau konsesi penting dari Iran.
Meski demikian, belum ada kejelasan mengenai bagaimana proses tersebut akan dilakukan, berapa banyak uranium yang harus dikurangi, maupun tenggat pelaksanaannya. Seluruh detail teknis itu masih harus dinegosiasikan dalam dua bulan ke depan.
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