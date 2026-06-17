Kemenlu Swiss Ungkap, Tandatangan MoU Iran-AS Dilakukan di Burgenstock pada Jumat Pekan Ini

JawaPos.com - Kementerian Luar Negeri Swiss mengatakan, nota kesepahaman antara Amerika Serikat dan Iran dijadwalkan akan ditandatangani pada 19 Juni di resor Burgenstock, Swiss tengah.

Departemen Luar Negeri Federal Swiss (FDFA) mengatakan, pihaknya telah menjalin kontak erat selama beberapa hari dengan AS, Iran, Pakistan, dan Qatar mengenai rencana penandatanganan tersebut.

"Pada tahap ini, penandatanganan dijadwalkan pada Jumat, 19 Juni, di Bürgenstock, Kanton Nidwalden," ujar Juru Bicara FDFA Pierre-Alain Eltschinger, dilansir dari Antar via Anadolu, Rabu (17/6).

Menurut kementerian itu, lokasi tersebut diusulkan oleh mediator Pakistan dan Qatar, serta pihak AS dan Iran.

"Swiss bertindak sebagai fasilitator dalam proses ini, menciptakan kondisi praktis dan diplomatik yang diperlukan agar pertemuan ini dapat berlangsung di wilayah Swiss," kata Eltschinger.

FDFA tidak mengungkapkan detail tentang isi nota kesepahaman atau upacara penandatanganan yang direncanakan itu.