Iran Tekankan Tanggung Jawab AS Terhadap Implementasi Pelaksanaan Kesepakatan Damai

Ilustrasi konfrontasi militer antara AS-Israel dengan Iran. (Gemini AI)
JawaPos.com - Menteri Luar Negeri (Menlu) Iran Abbas Araghchi menekankan tanggung jawab Amerika Serikat terhadap implementasi nota kesepahaman perdamaian dengan Iran, serta penghentian total serangan militer Israel terhadap Lebanon.
Pernyataan tersebut disampaikan Araghchi dalam percakapannya secara terpisah masing-masing dengan Menlu Turki Hakan Fidan, Menlu Irak Fuad Hussein, dan Menlu Mesir Badr Abdelatty.
Araghchi menyatakan pihaknya telah mengkaji proses dan klausul-klausul yang tercapai dalam negosiasi di Islamabad, Pakistan.
Dia juga mengapresiasi posisi dan peran Turki, Iran, dan Mesir dalam mendukung gencatan senjata dan meredakan ketegangan, serta atas upaya diplomatik untuk mencapai stabilitas dan keamanan kawasan.
Para pihak tersebut menekankan agar semua upaya tetap dilanjutkan untuk meneruskan konsultasi terkait perkembangan kawasan dan menguatkan upaya diplomatik dalam menjaga keamanan dan stabilitas.
Menyusul gencatan senjata sejak 8 April lalu, Iran dan Amerika Serikat memulai negosiasi untuk mengakhiri perang secara permanen lewat mediasi Pakistan.
Naskah nota kesepahaman yang telah disepakati saat ini, berdasarkan usulan 14 poin Teheran pada tahap awal gencatan senjata, telah dikaji berulang kali selama 60 hari terakhir baik oleh Iran maupun Amerika Serikat.
Dengan segala tekanan, pelanggaran gencatan senjata, dan perubahan pendirian oleh pihak Amerika Serikat; Iran bersikukuh untuk mempertahankan pendiriannya.
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Menyusul penandatanganan nota kesepahaman perdamaian, AS dan Iran akan memulai serangkaian perundingan lebih lanjut dalam 60 hari ke depan untuk mencapai kesepakatan komprehensif terhadap isu-isu yang masih belum mencapai kata sepakat.
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