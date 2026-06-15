Baru Berdamai, Trump Ancam Serang Iran Lagi Jika Gagal Capai Kesepakatan Nuklir

JawaPos.com - Presiden AS Donald Trump, Minggu (14/6), mengatakan kepada The New York Times bahwa jika Iran gagal mencapai kesepakatan nuklir final dengan AS, dia akan memulai kembali serangan militer terhadap Teheran.

Dalam wawancara, Trump mengatakan bahwa jika Iran gagal mencapai kesepakatan nuklir dengan AS, yang menurut para pembantunya akan mulai dibahas di Swiss pada Jumat, dia dapat melanjutkan serangan militer atau menjadikan AS sebagai “penjaga Timur Tengah” dengan imbalan 20 persen pendapatan kawasan tersebut.

Dia juga mengatakan bahwa kesepakatan yang dia capai dengan Iran pada akhirnya akan memastikan bahwa Selat Hormuz "bebas bea masuk secara permanen."

Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, Senin (15/6), mengumumkan bahwa AS dan Iran telah mencapai kesepakatan perdamaian setelah negosiasi intensif, dengan kedua pihak menyatakan penghentian segera dan permanen operasi militer di semua lini, termasuk di Lebanon.

Trump kemudian mengonfirmasi kesepakatan tersebut, dengan mengatakan bahwa kesepakatan itu "sekarang sudah lengkap."

"Selamat kepada semuanya! Dengan ini saya sepenuhnya mengizinkan pembukaan Selat Hormuz tanpa biaya tol, dan secara bersamaan, mengizinkan pencabutan segera blokade Angkatan Laut Amerika Serikat. Kapal-kapal di dunia, nyalakan mesin Anda. Biarkan minyak mengalir!" tulisnya di platform Truth Social miliknya.

Selama wawancara dengan The New York Times, Trump mengatakan kesepakatan itu tercapai meskipun ada keberatan dari pemimpin Israel Benjamin Netanyahu.

Pesawat tempur Israel membombardir pinggiran selatan Beirut pada Minggu pagi (14/6), menewaskan sedikitnya tiga orang dan melukai 15 orang meskipun gencatan senjata sedang berlangsung.