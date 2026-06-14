Logo JawaPos
HomeInternasional
Author avatar - Image
Mellyna Putri Diniar
Minggu, 14 Juni 2026 | 20.41 WIB

Trump Sebut Kesepakatan Damai AS-Iran Dijadwalkan Ditandatangani Hari Ini, Teheran Bantah Tenggat Waktu

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan pernyataan terkait rencana kesepakatan damai antara AS dan Iran / Foto: (Al Jazeera) - Image

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan pernyataan terkait rencana kesepakatan damai antara AS dan Iran / Foto: (Al Jazeera)

JawaPos.com – Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa kesepakatan damai antara Washington dan Teheran untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung selama beberapa bulan dijadwalkan ditandatangani pada Minggu (14/6/2026). 

Namun, pemerintah Iran belum sepenuhnya sependapat dengan jadwal tersebut dan menegaskan bahwa proses penandatanganan kemungkinan baru terlaksana dalam beberapa hari mendatang.

Trump menyampaikan optimisme itu melalui unggahan di platform Truth Social pada Sabtu (13/6). Ia menyebut kesepakatan tersebut sebagai langkah besar untuk mengakhiri ketegangan sekaligus memastikan Iran tidak lagi memiliki jalur untuk memperoleh senjata nuklir. 

“Kesepakatan itu dijadwalkan akan ditandatangani besok,” tulis Trump. Ia menambahkan, “Mereka tidak lagi menginginkan senjata nuklir dan juga tidak akan memilikinya, baik melalui pembelian, pengembangan, maupun cara lain.”

Dilansir dari Al Jazeera, Minggu (14/6/2026), perbedaan pandangan mengenai waktu penandatanganan menjadi salah satu dinamika terakhir dalam proses diplomasi tersebut. Trump bersikeras bahwa kesepakatan dapat diteken pada Minggu, sedangkan Teheran menyatakan belum ada jadwal pasti, meski peluang penandatanganan dalam waktu dekat tetap terbuka. 

Laporan Al Jazeera juga menyebut kedua pihak berada pada tahap paling dekat menuju nota kesepahaman sejak konflik meningkat beberapa bulan terakhir.

Selanjutnya, Trump mengklaim bahwa salah satu dampak langsung dari kesepakatan itu adalah dibukanya kembali Selat Hormuz untuk seluruh aktivitas pelayaran internasional. 

Jalur laut strategis tersebut memiliki arti penting bagi perdagangan energi global sehingga normalisasi lalu lintas di kawasan itu dinilai dapat membantu meredakan tekanan terhadap pasar minyak dunia. “Segera setelah kesepakatan ditandatangani, Selat Hormuz akan terbuka untuk semua,” ujar Trump.

Selain itu, Trump menegaskan bahwa pemerintahannya akan mengambil pendekatan berbeda dibanding kebijakan pemerintahan terdahulu terhadap Iran. Menurutnya, hubungan kedua negara kini “jauh berbeda dan lebih baik” dibanding era sebelumnya. 

Ia juga menyatakan Amerika Serikat pada akhirnya akan mengambil material sisa program nuklir Iran ketika situasi benar-benar kondusif. “Kami akan masuk dan mengambil debu nuklir itu ketika semuanya sudah tenang,” katanya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Trump Klaim Kesepakatan damai AS-Iran Dijadwalkan Ditandatangani Hari Ini - Image
Internasional

Trump Klaim Kesepakatan damai AS-Iran Dijadwalkan Ditandatangani Hari Ini

Minggu, 14 Juni 2026 | 20.57 WIB

Donald Trump Kirim Pesan untuk Timnas Amerika Serikat, Reaksi Mauricio Pochettino dan Tim Ream Jadi Sorotan - Image
Piala Dunia 2026

Donald Trump Kirim Pesan untuk Timnas Amerika Serikat, Reaksi Mauricio Pochettino dan Tim Ream Jadi Sorotan

Minggu, 14 Juni 2026 | 19.59 WIB

Trump Klaim Perang AS-Iran Berakhir, Sebut Kesepakatan Besar Segera Diteken, Teheran dan Israel Justru Kaget - Image
Internasional

Trump Klaim Perang AS-Iran Berakhir, Sebut Kesepakatan Besar Segera Diteken, Teheran dan Israel Justru Kaget

Sabtu, 13 Juni 2026 | 01.04 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Kanada vs Bosnia dan Herzegovina di Piala Dunia 2026: Alphonso Davies Diragukan Tampil! - Image
1

Prediksi Skor Kanada vs Bosnia dan Herzegovina di Piala Dunia 2026: Alphonso Davies Diragukan Tampil!

2

Beredar Kabar Komedian Bolot Meninggal Dunia, Begini Faktanya

3

Prediksi Skor Korea Selatan vs Republik Ceko di Piala Dunia 2026: Son Heung-min Bisa Pecahkan Rekor

4

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Pembuktian Magis Christian Pulisic

5

Prediksi Skor Timnas Qatar vs Swiss di Piala Dunia 2026: The Maroons Terancam Gagal Start Sempurna

6

Daftar Pemain Spanyol dan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026

7

Prediksi Duel Seru Korea Selatan vs Ceko, Son Heung-min Jadi Kunci!

8

Daftar Pemain Amerika Serikat dan Paraguay di Grup D Piala Dunia 2026

9

5 Transportasi Surabaya-Malang Selain Motor yang Lebih Hemat, Tarif Mulai Rp 12 Ribuan

10

Daftar Pemain Kanada dan Bosnia Herzegovina di Grup B Piala Dunia 2026

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore