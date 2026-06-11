Iran Luncurkan Rudal ke Pangkalan Militer AS di Irak Utara

JawaPos.com - Iran meluncurkan serangan rudal terhadap Pangkalan Udara Harir milik AS di Irak utara. Hal ini menyusul serangan Washington terhadap Teheran baru-baru ini.

Dilansir dari Antara, Kamis (11/6), laporan kantor berita Iran, Nour News menyebutkan bahwa Iran juga menyerang sebuah situs radar AS di Wilayah Kurdistan Irak, serta kapal-kapal AS di Selat Hormuz dan Teluk Persia.

Sebelumnya pada Rabu (10/6, Presiden AS, Donald Trump, menuduh Teheran mengulur-ulur perundingan dan mengatakan bahwa Amerika Serikat berniat melancarkan serangan berskala besar terhadap Iran.

Sementara itu pada Kamis dini hari waktu setempat, media Iran melaporkan adanya ledakan di kota-kota Minab, Mohr, Bandar Abbas, dan Sirik. Sistem pertahanan udara diaktifkan di Tehran dan wilayah selatan negara tersebut.

Markas Besar Pusat Khatam al-Anbiya Angkatan Bersenjata Iran juga melaporkan adanya pelanggaran wilayah udara Iran bagian selatan oleh sebuah pesawat tempur F-16 milik AS.