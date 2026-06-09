Trump Sebut akan Umumkan Kemenangan AS atas Iran dalam Dua Pekan

Presiden AS Donald Trump di Gedung Putih pada 27 Mei 2026 (The Guardian)
JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, Senin (8/6) menyatakan bahwa Amerika Serikat akan mendeklarasikan "kemenangan total" atas Iran dalam dua pekan ke depan.
Pernyataan itu disampaikan Trump hanya beberapa jam setelah Iran dan Israel sepakat menghentikan eskalasi kekerasan terburuk sejak gencatan senjata mulai berlaku pada April lalu.
"Kami adalah tim yang sangat tangguh, dan saya pikir kami sedang memenangkan pertempuran itu, tetapi Anda benar-benar akan memenangkannya dalam dua minggu ke depan ketika kami mendeklarasikan kemenangan total," kata Trump dalam sebuah rapat umum virtual untuk Senator Lindsey Graham, salah satu sekutu dekat Partai Republik.
"Itu akan menjadi kemenangan total. Itu akan terjadi sangat segera, dan harga minyak akan turun drastis," lanjutnya.
Sebelumnya pada Senin, Iran mengumumkan penghentian serangan terhadap Israel. Namun, Teheran memperingatkan akan memberikan respons yang "menghancurkan" apabila operasi militer Israel di Lebanon terus berlanjut.
Militer Iran menyatakan bahwa Israel dan para sekutunya "seharusnya telah belajar" dari respons yang diberikan Teheran.
Ketegangan kawasan meningkat tajam pada Minggu setelah Israel membombardir ibu kota Lebanon, Beirut, meskipun gencatan senjata masih berlaku. Serangan tersebut mendorong Iran meluncurkan rudal balasan ke wilayah utara Israel, yang kemudian memicu gelombang serangan udara Israel terhadap sejumlah target di Iran.
Trump turun tangan pada Senin dini hari dengan mengunggah pernyataan di platform Truth Social miliknya yang menyerukan agar Israel dan Iran segera menghentikan pertempuran.
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