Xi Jinping: Hubungan China-Korea Utara akan Tetap Kuat meski Situasi Dunia Berubah

JawaPos.com - Presiden China Xi Jinping menyatakan hubungan China dan Korea Utara akan tetap kuat meski situasi internasional terus berubah. Pernyataan itu disampaikan saat bertemu pemimpin Korea Utara Kim Jong Un di Pyongyang, Senin (8/6).
"Posisi tegas Partai dan pemerintah China yang sangat menghargai persahabatan tradisional China-Korea Utara tidak akan berubah," kata Xi seperti dikutip dari pernyataan Kementerian Luar Negeri China.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Kumsusan Guesthouse tersebut, Xi menyebut kedua negara memiliki sejarah panjang, fondasi politik yang kuat, dan tujuan perjuangan yang sejalan sebagai negara sosialis.
Xi juga mengemukakan empat arah utama pengembangan hubungan kedua negara. Pertama, menjaga komunikasi intensif antara pemimpin tertinggi untuk memperkuat kepercayaan politik. Kedua, meningkatkan kerja sama praktis di bidang ekonomi, perdagangan, pertanian, teknologi, dan kesehatan.
Selain itu, China ingin memperluas pertukaran masyarakat melalui pendidikan, budaya, pariwisata, olahraga, media, dan generasi muda. Xi juga mengajak kedua negara memperdalam kerja sama strategis dalam menghadapi tantangan global.
Sementara itu, Kim Jong Un menyambut kunjungan Xi sebagai bentuk perhatian besar Beijing terhadap hubungan kedua negara. "Kunjungan ini mencerminkan perhatian besar dan persahabatan yang mendalam terhadap hubungan Korea Utara-China," ujar Kim.
Menurut Kim, hubungan Korea Utara dan China telah teruji oleh waktu dan memiliki dasar persahabatan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ia juga menyatakan dukungan penuh terhadap prinsip "Satu China" dan kebijakan Beijing dalam menjaga kepentingan intinya.
Kim mengatakan, Korea Utara akan terus mendorong kerja sama dengan China di berbagai bidang, termasuk ekonomi, perdagangan, infrastruktur, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan sosial budaya.
Baca Juga:Empat Hari Setelah Menjamu Donald Trump, Xi Jinping Kini Bersiap Sambut Vladimir Putin di Beijing
Dalam kunjungan tersebut, Xi didampingi Sekretaris Sekretariat Partai Komunis China Cai Qi, Menteri Luar Negeri Wang Yi, serta sejumlah pejabat lainnya.
Bocor! Alasan Brian Uriarte Tetap P4 Meski Crash di Moto3 Hungaria 2026, Bikin Veda Ega Pratama Finis P16
Menebak Ranking FIFA Timnas Indonesia Selanjutnya Jika Menang Lawan Mozambik
Profil Irjen Pipit Rismanto, Pati Polri yang Diungkap IPW Diduga Diperiksa Propam Polri Terkait Dugaan Korupsi Pertambangan
Viral! Diduga Dana Operasional Belum Cair, Sejumlah SPPG Mogok Operasional Mulai 8 Juni 2026
Prediksi Piala Dunia 2026: Sejarah Sebut Hanya 5 Tim Lolos Semua Kriteria Juara, Belanda Masuk Daftar
Viral Pengemudi Ojek Pangkalan Getok Harga Rp 400 Ribu Senayan-Bundaran HI, Modus Bilang Tarif "58"
Resmi! Veda Ega Pratama Kena Long Lap Penalty, Peluang Podium Moto3 Hungaria 2026 Terancam?
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Isu Reshuffle Kabinet Sempat Mencuat, Siapa Saja Menteri Berpotensi Diganti oleh Presiden Prabowo?