Xi Jinping: Hubungan China-Korea Utara akan Tetap Kuat meski Situasi Dunia Berubah

Presiden China Xi Jinping bertemu dengan Pemimpin Tertinggi Korea Utara Kim Jong Un di Wisma Negara Kumsusan, Pyongyang, Senin (8/6/2026) (ANTARA/Kemlu China) JawaPos.com - Presiden China Xi Jinping menyatakan hubungan China dan Korea Utara akan tetap kuat meski situasi internasional terus berubah. Pernyataan itu disampaikan saat bertemu pemimpin Korea Utara Kim Jong Un di Pyongyang, Senin (8/6).

"Posisi tegas Partai dan pemerintah China yang sangat menghargai persahabatan tradisional China-Korea Utara tidak akan berubah," kata Xi seperti dikutip dari pernyataan Kementerian Luar Negeri China.

Dalam pertemuan yang berlangsung di Kumsusan Guesthouse tersebut, Xi menyebut kedua negara memiliki sejarah panjang, fondasi politik yang kuat, dan tujuan perjuangan yang sejalan sebagai negara sosialis.

Xi juga mengemukakan empat arah utama pengembangan hubungan kedua negara. Pertama, menjaga komunikasi intensif antara pemimpin tertinggi untuk memperkuat kepercayaan politik. Kedua, meningkatkan kerja sama praktis di bidang ekonomi, perdagangan, pertanian, teknologi, dan kesehatan.

Selain itu, China ingin memperluas pertukaran masyarakat melalui pendidikan, budaya, pariwisata, olahraga, media, dan generasi muda. Xi juga mengajak kedua negara memperdalam kerja sama strategis dalam menghadapi tantangan global.

Sementara itu, Kim Jong Un menyambut kunjungan Xi sebagai bentuk perhatian besar Beijing terhadap hubungan kedua negara. "Kunjungan ini mencerminkan perhatian besar dan persahabatan yang mendalam terhadap hubungan Korea Utara-China," ujar Kim.

Menurut Kim, hubungan Korea Utara dan China telah teruji oleh waktu dan memiliki dasar persahabatan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ia juga menyatakan dukungan penuh terhadap prinsip "Satu China" dan kebijakan Beijing dalam menjaga kepentingan intinya.

Kim mengatakan, Korea Utara akan terus mendorong kerja sama dengan China di berbagai bidang, termasuk ekonomi, perdagangan, infrastruktur, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan sosial budaya.