PBB: Krisis Energi Kuba Ganggu Layanan Kesehatan hingga Operasi Bantuan Kemanusiaan

JawaPos.com - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan, bahwa krisis energi di Kuba yang kian memburuk sangat berdampak terhadap sejumlah layanan penting, termasuk perawatan kesehatan, produksi pangan, dan operasi bantuan kemanusiaan.
Juru bicara PBB Stephane Dujarric dalam konferensi pers mengatakan, dampak gabungan dari "krisis energi akibat perintah eksekutif AS dan sejumlah sanksi lainnya bersamaan dengan badai dan bencana alam, sangat luas dan meluas setiap hari."
"Seluruh layanan dasar, mulai dari air bersih dan sanitasi hingga produksi pangan dan sektor kesehatan, terdampak oleh kurangnya bahan bakar dan aliran listrik," katanya dilansir dari Antara, Jumat (5/6).
Dujarric mencatat bahwa "lebih dari 100.000 operasi telah ditunda karena kekurangan obat-obatan dan perlengkapan medis yang dibutuhkan."
Dia menambahkan bahwa PBB dan para mitranya memiliki "rencana aksi untuk membantu hingga 2 juta orang," tetapi mengatakan krisis energi menghambat upaya bantuan.
"Krisis energi juga membatasi kemampuan kami untuk mengirimkan bantuan yang telah dijanjikan, dengan puluhan kontainer makanan dan perlengkapan medis masih berada di pelabuhan karena kekurangan bahan bakar untuk mengeluarkannya dari pelabuhan," katanya.
Kuba menghadapi krisis bahan bakar yang parah dan pemadaman listrik yang meluas dalam beberapa bulan terakhir setelah pembatasan yang lebih ketat dari AS, termasuk embargo minyak yang diberlakukan pada Januari 2026.
Breaking News! Rival Veda Ega Pratama Didiskualifikasi dari Moto3 Catalunya 2026
Veda Ega Pratama Kudeta Peringkat Pertama! Update Klasemen Rookie of The Year Moto3 2026 Usai Brian Uriarte Didiskualifikasi
Soal Kabar Kepala BGN Dadan Hindayana Ditangkap, Dasco: Serahkan ke Aparat Hukum
Profil Sony Sanjaya, Eks Jenderal Polri yang Dicopot Sebagai Wakil Kepala BGN, Sempat Diterpa Isu OTT
KPK Cari Keberadaan Wamen Imipas Silmy Karim Terkait OTT Imigrasi Jakbar
7 Pemain Baru Masuk! Bruno Moreira Hengkang, Ini Prediksi Starting XI Persebaya
Kejagung Konfirmasi Penggeledahan Kantor BGN Usai Pencopotan Dadan Hindayana
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Mantan Kepala BGN Dadan Hindayana Resmi Jadi Tersangka dan Ditahan Kejagung, Belum 24 Jam Usai Dicopot Prabowo
Kantor Badan Gizi Nasional Digeledah Kejagung, Muncul Karangan Bunga Unik Singgung Pencopotan Dadan