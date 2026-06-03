Topan Jangmi Picu Hujan Ekstrem di Tokyo, Warga Diminta Siaga Evakuasi

JawaPos.com – Topan Jangmi membawa hujan lebat ke wilayah metropolitan Tokyo pada Rabu (3/6) setelah lebih dahulu mendarat di Prefektur Wakayama, Jepang bagian barat.

Cuaca ekstrem tersebut menyebabkan sejumlah sungai berada pada level berbahaya, mengganggu layanan transportasi udara dan kereta api, serta memicu kekhawatiran banjir dan tanah longsor di berbagai wilayah.

Badan Meteorologi Jepang menyatakan topan keenam musim ini mendarat di bagian selatan Prefektur Wakayama sekitar pukul 04.30 waktu setempat.

Sebelumnya, otoritas cuaca sempat mengeluarkan peringatan banjir level 5, tingkat tertinggi, untuk Sungai Koza setelah air dilaporkan meluap dari bantaran sungai. Namun status darurat bagi wilayah hilir kemudian dicabut sekitar pukul 08.50 pagi.

Kepala Sekretaris Kabinet Jepang, Minoru Kihara, mengatakan pemerintah menerima laporan mengenai jalan yang terendam banjir, pohon tumbang, serta tanah longsor dari wilayah Kyushu hingga Kanto yang mencakup Tokyo.

Hingga pukul 06.00 pagi, sedikitnya 15 orang mengalami luka ringan di Prefektur Okinawa dan enam rumah dilaporkan mengalami kerusakan akibat dampak topan.

Di wilayah Tokyo, hujan deras terus mengguyur sejak pagi hari. Pemerintah mengeluarkan peringatan bahaya banjir untuk sejumlah sungai di ibu kota Jepang.

Peringatan tersebut berarti warga yang tinggal di daerah rawan harus bersiap melakukan evakuasi dan bahkan dapat diminta meninggalkan rumah sebelum instruksi resmi evakuasi diterbitkan.

Selain banjir, Badan Meteorologi Jepang bersama pemerintah daerah juga mengeluarkan peringatan risiko longsor di sejumlah kawasan Tokyo, termasuk Distrik Shinagawa.