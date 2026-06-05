Logo JawaPos
HomeTravelling
Author avatar - Image
Dhimas Ginanjar
Jumat, 5 Juni 2026 | 17.43 WIB

Diterjang Angin 90 Km/Jam Topan Jangmi, Dinding Kastel Himeji Mengelupas

Tembok Kastel Himeji yang terkelupas setelah kena Topan Jangmi, Kamis (4/7). (Kyodo) - Image

Tembok Kastel Himeji yang terkelupas setelah kena Topan Jangmi, Kamis (4/7). (Kyodo)

JawaPos.com – Kastel Himeji, salah satu situs Warisan Dunia UNESCO yang terletak di Kota Himeji, Prefektur Hyogo, Jepang, mengalami kerusakan yang diduga akibat terpaan angin kencang dari Topan Jangmi.

Dilansir Kyodo, Jumat (5/7), Pemerintah Kota Himeji, Prefektur Hyogo, Kamis (5/6), mengungkapkan bahwa sebagian plester pada dinding luar kastel ditemukan mengelupas setelah topan melintasi wilayah tersebut.

Kerusakan terjadi pada area dekat jendela kisi-kisi sebuah menara kecil di sisi utara bangunan utama kastel.

Luas bagian plester yang terkelupas diperkirakan mencapai sekitar 4 meter persegi.

Menara tersebut merupakan salah satu struktur yang telah ditetapkan sebagai Properti Budaya Penting oleh pemerintah Jepang.

Seorang petugas kota pertama kali menemukan kerusakan itu sekitar tengah hari pada Rabu saat melakukan patroli rutin di kawasan kastel.

Hingga kini, pecahan plester yang terlepas belum ditemukan.

Kastel Himeji dikenal luas sebagai salah satu bangunan bersejarah paling ikonik di Jepang.

Dibangun pada abad ke-17, kastel ini sering dijuluki "Kastel Bangau Putih" karena tampilan dinding luarnya yang dilapisi plester putih mencolok, menyerupai burung bangau yang sedang mengepakkan sayap.

Selain menjadi destinasi wisata utama, Kastel Himeji juga merupakan salah satu contoh terbaik arsitektur kastel Jepang yang masih bertahan hingga saat ini.

Editor: Dhimas Ginanjar
Tags
Artikel Terkait
Topan Jangmi Picu Hujan Ekstrem di Tokyo, Warga Diminta Siaga Evakuasi - Image
Internasional

Topan Jangmi Picu Hujan Ekstrem di Tokyo, Warga Diminta Siaga Evakuasi

Rabu, 3 Juni 2026 | 22.21 WIB

Inovasi Unik Jepang: Mi Udon Sisa Restoran Diubah Menjadi Kertas Biodegradable - Image
Kuliner

Inovasi Unik Jepang: Mi Udon Sisa Restoran Diubah Menjadi Kertas Biodegradable

Jumat, 5 Juni 2026 | 17.53 WIB

Jepang Latihan dengan Baju Lengan Panjang demi Tahan Cuaca Panas Piala Dunia - Image
Piala Dunia 2026

Jepang Latihan dengan Baju Lengan Panjang demi Tahan Cuaca Panas Piala Dunia

Jumat, 5 Juni 2026 | 17.34 WIB

Terpopuler

Breaking News! Rival Veda Ega Pratama Didiskualifikasi dari Moto3 Catalunya 2026 - Image
1

Breaking News! Rival Veda Ega Pratama Didiskualifikasi dari Moto3 Catalunya 2026

2

Veda Ega Pratama Kudeta Peringkat Pertama! Update Klasemen Rookie of The Year Moto3 2026 Usai Brian Uriarte Didiskualifikasi

3

Soal Kabar Kepala BGN Dadan Hindayana Ditangkap, Dasco: Serahkan ke Aparat Hukum

4

Profil Sony Sanjaya, Eks Jenderal Polri yang Dicopot Sebagai Wakil Kepala BGN, Sempat Diterpa Isu OTT

5

KPK Cari Keberadaan Wamen Imipas Silmy Karim Terkait OTT Imigrasi Jakbar

6

7 Pemain Baru Masuk! Bruno Moreira Hengkang, Ini Prediksi Starting XI Persebaya

7

Kejagung Konfirmasi Penggeledahan Kantor BGN Usai Pencopotan Dadan Hindayana

8

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

9

Mantan Kepala BGN Dadan Hindayana Resmi Jadi Tersangka dan Ditahan Kejagung, Belum 24 Jam Usai Dicopot Prabowo

10

Kantor Badan Gizi Nasional Digeledah Kejagung, Muncul Karangan Bunga Unik Singgung Pencopotan Dadan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore