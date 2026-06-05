Diterjang Angin 90 Km/Jam Topan Jangmi, Dinding Kastel Himeji Mengelupas

JawaPos.com – Kastel Himeji, salah satu situs Warisan Dunia UNESCO yang terletak di Kota Himeji, Prefektur Hyogo, Jepang, mengalami kerusakan yang diduga akibat terpaan angin kencang dari Topan Jangmi.

Dilansir Kyodo, Jumat (5/7), Pemerintah Kota Himeji, Prefektur Hyogo, Kamis (5/6), mengungkapkan bahwa sebagian plester pada dinding luar kastel ditemukan mengelupas setelah topan melintasi wilayah tersebut.

Kerusakan terjadi pada area dekat jendela kisi-kisi sebuah menara kecil di sisi utara bangunan utama kastel.

Luas bagian plester yang terkelupas diperkirakan mencapai sekitar 4 meter persegi.

Menara tersebut merupakan salah satu struktur yang telah ditetapkan sebagai Properti Budaya Penting oleh pemerintah Jepang.

Seorang petugas kota pertama kali menemukan kerusakan itu sekitar tengah hari pada Rabu saat melakukan patroli rutin di kawasan kastel.

Hingga kini, pecahan plester yang terlepas belum ditemukan.

Kastel Himeji dikenal luas sebagai salah satu bangunan bersejarah paling ikonik di Jepang.

Dibangun pada abad ke-17, kastel ini sering dijuluki "Kastel Bangau Putih" karena tampilan dinding luarnya yang dilapisi plester putih mencolok, menyerupai burung bangau yang sedang mengepakkan sayap.