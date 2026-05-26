AS Langgar Batas Wilayah Udara Iran, IRGC Bakal Ambil Tindakan

JawaPos.com - Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) mengatakan, Amerika Serikat melanggar wilayah udara Iran. Oleh karena itu, pihak Teheran menegaskan bahwa negaranya berhak mengambil tindakan balasan.

"Militer Amerika, dengan melanjutkan tindakan provokatifnya di kawasan, telah melanggar wilayah udara Iran di kawasan Teluk Persia," kata IRGC dalam pernyataannya, dikutip dari Antara, Selasa (26/5)..

IRGC menegaskan pihaknya memiliki hak yang sah untuk mengambil tindakan balasan terhadap setiap pelanggaran gencatan senjata oleh militer AS.

