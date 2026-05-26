Di Tengah Upaya Perdamaian, AS Malah Hancurkan 2 kapal IRGC di Kota Pelabuhan Bandar Abbas

Ilustrasi negosiasi perundingan damai Amerika Serikat dan Iran dimediasi Pakistan. (ANTARA/Anadolu/py)
JawaPos.com - Di tengah upaya perdamaian, militer Amerika Serikat justru kembali berulah. Mereka dilaporkan telah menghancurkan dua kapal Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) dan sebuah sistem rudal permukaan-ke-udara di kota pelabuhan Bandar Abbas, Iran. Demikian di ungkap Fox News, mengutip sumber, Selasa (26/5).
Seorang pejabat senior AS melaporkan bahwa dua kapal Iran itu terlihat memasang ranjau di Selat Hormuz, kata jurnalis Fox News, Jennifer Griffin, di media sosial X, dilansir dari Antara.
Militer AS menghancurkan kedua kapal IRGC dan juga menyerang sistem rudal permukaan-ke-udara di Bandar Abbas, yang menjadi sasaran pesawat tempur AS, tambahnya.
Menurut media tersebut, insiden tersebut diduga merupakan serangan defensif dan tidak menunjukkan bahwa gencatan senjata dengan Iran berakhir.
Sebelumnya, Reuters melaporkan ledakan di Bandar Abbas.
