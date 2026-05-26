Logo JawaPos
HomeInternasional
Author avatar - Image
Antara
Selasa, 26 Mei 2026 | 16.20 WIB

Di Tengah Upaya Perdamaian, AS Malah Hancurkan 2 kapal IRGC di Kota Pelabuhan Bandar Abbas

Ilustrasi negosiasi perundingan damai Amerika Serikat dan Iran dimediasi Pakistan. (ANTARA/Anadolu/py) - Image

Ilustrasi negosiasi perundingan damai Amerika Serikat dan Iran dimediasi Pakistan. (ANTARA/Anadolu/py)

JawaPos.com - Di tengah upaya perdamaian, militer Amerika Serikat justru kembali berulah. Mereka dilaporkan telah menghancurkan dua kapal Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) dan sebuah sistem rudal permukaan-ke-udara di kota pelabuhan Bandar Abbas, Iran. Demikian di ungkap Fox News, mengutip sumber, Selasa (26/5).

Seorang pejabat senior AS melaporkan bahwa dua kapal Iran itu terlihat memasang ranjau di Selat Hormuz, kata jurnalis Fox News, Jennifer Griffin, di media sosial X, dilansir dari Antara.

Militer AS menghancurkan kedua kapal IRGC dan juga menyerang sistem rudal permukaan-ke-udara di Bandar Abbas, yang menjadi sasaran pesawat tempur AS, tambahnya.

Menurut media tersebut, insiden tersebut diduga merupakan serangan defensif dan tidak menunjukkan bahwa gencatan senjata dengan Iran berakhir.

Sebelumnya, Reuters melaporkan ledakan di Bandar Abbas.

Editor: Kuswandi
Tags
Artikel Terkait
Di Tengah Perundingan, AS Kembali Ingkar dan Serang Iran Selatan - Image
Internasional

Di Tengah Perundingan, AS Kembali Ingkar dan Serang Iran Selatan

Selasa, 26 Mei 2026 | 16.08 WIB

Trump Klaim, Stok Uranium Diperkaya Iran Akan Diserahkan ke AS untuk Dimusnahkan - Image
Internasional

Trump Klaim, Stok Uranium Diperkaya Iran Akan Diserahkan ke AS untuk Dimusnahkan

Selasa, 26 Mei 2026 | 16.00 WIB

Presiden Iran Masoud Pezeshkian Perintahkan Pemulihan Akses Internet - Image
Internasional

Presiden Iran Masoud Pezeshkian Perintahkan Pemulihan Akses Internet

Selasa, 26 Mei 2026 | 15.54 WIB

Terpopuler

Santriwati di Pekalongan Diklaim Keluarga Hamil Tanpa Berhubungan, Masa Iya? - Image
1

Santriwati di Pekalongan Diklaim Keluarga Hamil Tanpa Berhubungan, Masa Iya?

2

14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong

3

Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan

4

10 Rekomendasi Mall Terlengkap di Surabaya, Surganya Liburan Anak Muda Buat Shopping

5

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah

6

13 Rekomendasi Tempat Liburan di Malang dengan Pilihan Wisata Alam, Hiburan, dan Spot Santai yang Membuat Pikiran Lebih Fresh

7

10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah

8

Rekomendasi 13 Wisata Terbaik di Bandung untuk Liburan Santai, Healing, dan Quality Time Bersama Orang Tersayang

9

16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan

10

Tak Perlu lagi Pusing Parkir, Ini Rute Transjakarta Paling Pas ke Indonesia Arena GBK

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore