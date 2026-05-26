Antara
Selasa, 26 Mei 2026 | 16.00 WIB

Trump Klaim, Stok Uranium Diperkaya Iran Akan Diserahkan ke AS untuk Dimusnahkan

Foto berkas yang dirilis 5 November 2019, oleh Organisasi Energi Atom Iran, menunjukkan mesin sentrifuge di fasilitas pengayaan uranium Natanz di Iran tengah. (Atomic Energy Organization of Iran/AP)

JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim, stok uranium yang diperkaya milik Iran akan segera diserahkan kepada AS untuk dimusnahkan atau dihancurkan, di lokasi yang disepakati bersama Teheran.

Uranium yang diperkaya itu akan segera diserahkan kepada Amerika Serikat untuk dibawa pulang dan dimusnahkan, atau lebih baik dimusnahkan di lokasi,” tulis Trump melalui platform Truth Social, dilansir dari Antara, Selasa (26/5).

Trump mengatakan proses pemusnahan dapat dilakukan bersama Republik Islam Iran dan disaksikan Komisi Energi Atom atau lembaga setara lainnya.

Pernyataan tersebut muncul ketika pembicaraan untuk menyelesaikan kesepakatan penghentian perang yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran dilaporkan semakin mendekati tahap akhir.

Sebelumnya pada Senin, Panglima Angkatan Darat Pakistan Marsekal Asim Munir mengatakan kesepakatan antara Iran dan AS “hampir tercapai” dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri China Wang Yi.

Pernyataan itu disampaikan Munir saat bertemu Wang di Beijing di sela kunjungan resmi Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif ke China, ungkap laporan media pemerintah China.

China Daily, mengutip Kementerian Luar Negeri China, melaporkan Munir memaparkan perkembangan terbaru terkait peran Pakistan dalam negosiasi untuk meredakan ketegangan antara Iran dan AS.

Munir melakukan kunjungan ke Beijing setelah lawatannya pekan lalu ke Teheran guna bertemu para pemimpin Iran untuk membahas perkembangan situasi regional.

Editor: Kuswandi
