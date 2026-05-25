Iran: Tak Boleh Siapapun Klaim Kesepakatan dengan AS Segera Ditandatangani

Seorang petugas polisi berjalan melewati papan iklan mengenai negosiasi Amerika Serikat dan Iran, di luar pusat fasilitasi media di Islamabad, Pakistan, Sabtu, 11 April 2026. (Anjum Naveed/AP).
JawaPos.com - Iran dan Amerika Serikat (AS) berhasil mencapai kesepakatan pada "sebagian besar" isu yang dibahas dalam perundingan. Kendati demikian, hal itu bukan berarti kesepakatan akan diteken dalam waktu dekat.
"Adalah benar kami telah mencapai kesepakatan pada sebagian besar isu yang didiskusikan," kata Juru Bicara Kemlu Iran Esmaeil Baghaei kepada wartawan, dilansir dari Antara, Senin, (25/5).
"Tetapi jika dengan begitu dikatakan bahwa sebuah kesepakatan akan segera ditandatangani, tidak boleh ada siapapun yang membuat klaim semacam itu," katanya menambahkan.
Baqhaei mengatakan, kemajuan yang dilaporkan dalam beberapa hari terakhir adalah hasil dari negosiasi selama berpekan-pekan melalui mediasi Pakistan, meski sejumlah negara lain juga berperan besar dalam prosesnya.
Adapun terkait Selat Hormuz, Jubir Kemlu Iran mengatakan, tanggung jawab pengelolaan jalur laut yang strategis tersebut ada pada negara pesisirnya.
Teheran terus menjalin komunikasi dengan negara-negara yang berbatasan dengan Selat Hormuz dalam upaya menjaga keamanan dan melindungi kepentingan mereka, katanya.
Pernyataan pejabat Kemlu Iran tersebut disampaikan menyusul pernyataan Presiden AS Donald Trump pada Sabtu bahwa kesepakatan damai dengan Iran "sebagian besar telah dinegosiasikan" dan akan segera dilakukan finalisasi.
Baca Juga:Tak Gubris Klaim Sepihak AS, Iran Fokus Upayakan Cara Terbaik Lindungi Kepentingan Nasionalnya
Ketegangan di kawasan Teluk mengalami peningkatan menyusul serangan gabungan AS-Israel terhadap Iran pada Februari. Teheran merespons dengan melancarkan serangan balasan terhadap Israel dan sekutu-sekutu AS di kawasan serta menutup Selat Hormuz.
Gencatan senjata berhasil tercapai pada 8 Mei melalui mediasi Pakistan, dengan Presiden Trump kemudian memperpanjang gencatan senjata hingga waktu yang tidak ditentukan.
15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
10 Rekomendasi Mall Terlengkap di Surabaya, Surganya Liburan Anak Muda Buat Shopping
Diperiksa 2 Jam soal Penyalahgunaan AI, Freya JKT48 Serahkan Bukti Akun Baru ke Polisi
Santriwati di Pekalongan Diklaim Keluarga Hamil Tanpa Berhubungan, Masa Iya?
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
Gelombang Dukungan untuk Nicko Widjaja Menguat Usai Tuntutan 11 Tahun
17 Kuliner Gado-Gado Paling Laris di Jakarta, Cocok untuk Makan Siang Bersama Teman dan Keluarga
20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik