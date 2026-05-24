Presiden Iran: Kami Tak Kembangkan Senjata Nuklir

Presiden Iran Masoud Pezeshkian. (The Guardian)
JawaPos.com - Presiden Masoud Pezeshkian mengatakan, Iran siap meyakinkan komunitas internasional bahwa negara itu tidak mengembangkan senjata nuklir maupun menciptakan ketidakstabilan di kawasan.
"Sebelum Ayatollah Ali Khamenei wafat, kami telah menyatakan dan menegaskan lagi sekarang, bahwa kami siap meyakinkan dunia bahwa kami tidak mengembangkan senjata nuklir," kata Pezeshkian dalam pernyataan yang disiarkan kantor berita resmi Iran, IRNA, dilansir dari Antara, Minggu (24/5).
Ia menuding Israel justru menjadi pihak yang mendorong ketidakstabilan kawasan melalui visi "Israel Raya."
Pezeshkian juga menegaskan para negosiator Iran tidak akan pernah berkompromi terkait "kehormatan dan martabat" negara.
Pernyataannya itu muncul sehari setelah Presiden AS Donald Trump mengatakan kesepakatan damai dengan Iran sebagian besar telah dirundingkan dan tinggal menunggu finalisasi.
Ketegangan di Timur Tengah meningkat sejak AS dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada Februari. Iran kemudian membalas dengan menyerang Israel dan sekutu AS di kawasan Teluk serta menutup Selat Hormuz.
Gencatan senjata mulai berlaku pada 8 April melalui mediasi Pakistan dan kemudian diperpanjang tanpa batas waktu oleh Trump.
