Tak Ada Hubungan Diplomatik, Kemlu Sebut Tak Jalin Komunikasi dengan Israel Terkait Pemulangan Relawan Global Sumud Flotilla

JawaPos.com - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyebut tidak menjalin komunikasi langsung dengan Israel, terkait pemulangan Warga Negara Indonesia (WNI) yang tergabung dalam Global Sumud Flotilla. Hal ini karena pemerintah tidak memiliki hubungan diplomatik dengan negeri zionis tersebut.
“Kalau jawabannya detail komunikasi langsung tidak dengan Israel? Kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel,” kata Juru Bicara I Kemlu RI Yvonne Mewengkang, dilansir dari Antara, Kamis (21/5).
Yvonne menjelaskan bahwa upaya pelindungan dan pemulangan segera sembilan WNI yang ditangkap oleh militer Israel, dilakukan melalui seluruh kanal diplomatik yang dimiliki oleh Indonesia.
Kendati tidak bisa menjabarkan seluruh upaya diplomasi yang telah dilakukan demi menjaga prinsip-prinsip diplomasi, dirinya menegaskan bahwa pemerintah telah berkomunikasi dengan negara sahabat yang memiliki akses kepada Israel.
Selain itu, Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, juga disebut telah berkoordinasi dengan para mitranya seperti Turki dan Yordania di mana warga mereka juga turut tergabung dalam misi pelayaran kemanusiaan ke Jalur Gaza tersebut.
“Kami akan terus tentunya mengupayakan seluruh jalur komunikasi termasuk melalui negara sahabat yang memiliki akses kepada Israel termasuk tim hukum atau sekretariat Global Sumud Flotilla serta pihak-pihak lain yang dapat membantu memastikan keselamatan akses komunikasi dan proses pembebasan WNI,” ucap Yvonne.
Hadir pada kesempatan yang sama, Juru Bicara II Kemlu RI, Vahd Nabyl A. Mulachela, turut menegaskan bahwa Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel meskipun berada dalam organisasi yang sama dengan Israel, yakni Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dan Dewan Perdamaian Gaza (Board of Peace), di mana Israel turut menjadi anggotanya.
