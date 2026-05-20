Meuthia Nabila
Rabu, 20 Mei 2026 | 19.39 WIB

Permudah Wisatawan Asing, Seoul Merombak Aplikasi Kereta Bawah Tanah

Aplikasi seluler Seoul Subway milik Seoul Metro diperbarui untuk para penumpang asing / Foto : Seoul Metro, Newsis

 

JawaPos.com - Badan transportasi metropolitan Seoul mengumumkan pada hari Selasa (19/5), jika aplikasi navigasi seluler mereka dirancang ulang secara menyeluruh.
 
Tindakan tersebut dilakukan dengan tujuan, untuk menghilangkan hambatan bahasa yang selama ini mempersulit perjalanan bagi pengunjung internasional, di sistem kereta bawah tanah kota Seoul, Korea Selatan.
 
Badan transportasi Seoul Metro mengalihkan strategi selulernya dari sekadar terjemahan teks sederhana, ke perancangan ulang infrastruktur lengkap aplikasi 'Seoul Subway' milik mereka. 
 
Inisiatif ini, yang memasuki fase uji coba publik selama satu bulan pada tanggal 15 Mei, dengan tujuan untuk mengubah cara wisatawan asing dan ekspatriat menavigasi, salah satu sistem kereta bawah tanah tersibuk di dunia.
 
Dikutip dari Korea Times, inti dari peningkatan ini adalah perluasan dukungan bahasa. 
 
Aplikasi yang sebelumnya hanya menawarkan bahasa Korea dan Inggris, kini telah mengintegrasikan bahasa Mandarin dan Jepang ke dalam antarmuka utamanya. 
 
Untuk mempermudah pengalaman pengguna, sistem secara otomatis menyesuaikan dengan pengaturan bahasa bawaan smartphone, dan secara otomatis menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa default untuk bahasa-bahasa lain yang tidak didukung.
 
Selain pembaruan menu yang tampak dangkal, para insinyur sepenuhnya merombak antarmuka pengguna dan sistem panduan, yang mendasarinya untuk membuat navigasi pertama kali menjadi intuitif. 
 
Badan tersebut juga memperluas fitur pengumuman kereta seluler multibahasa yang populer, yang memungkinkan penumpang asing untuk mendengarkan pengumuman, di dalam kereta secara langsung dan telah diterjemahkan sebelumnya melalui earbud mereka.
 
Yang terpenting, pembaruan ini mengatasi masalah yang sudah lama ada dalam bidang keamanan publik, terisolirnya penumpang yang tidak bisa berbahasa Korea saat terjadi gangguan transportasi. 
 
Dulu, ketika kerusakan teknis, kebakaran rel, atau keterlambatan jalur memicu pengumuman darurat yang panik, penumpang asing sama sekali tidak mendapat informasi apa pun. 
 
Platform yang telah diperbarui ini, menggunakan AI untuk menerjemahkan peringatan darurat secara real time
 
Selain itu, menu 'status rute' yang baru dan khusus menyediakan tampilan langsung mengenai keterlambatan operasional, di seluruh jalur yang bersinggungan.

Untuk mendorong eksplorasi di luar perjalanan rutin, aplikasi ini meluncurkan 'Mobile Subway Tour,' sebuah platform digital interaktif yang akan diluncurkan pada bulan Juni. 
 
Program ini memandu pengunjung ke destinasi budaya yang ramai dikunjungi, dengan mengintegrasikan jaringan kereta bawah tanah dengan atraksi regional seperti kapal komuter sungai Han dan sepeda kota 'Ttareungi.'
 
“Perombakan ini dirancang dari awal dengan mengumpulkan masukan langsung dari pengguna di luar negeri,” kata Jeong Jong Yeop, seorang eksekutif senior di Seoul Metro. 
 
“Tujuan kami adalah menciptakan lingkungan transportasi umum yang sepenuhnya bebas hambatan.”
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
