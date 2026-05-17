5 Hal Penting Terkait Fenomena El Nino yang Diperkirakan Menguat pada Tahun 2026 Menurut WMO Global

Suasana matahari tenggelam (WMO)
JawaPos.com – Fenomena El Niño diperkirakan kembali berkembang mulai pertengahan 2026 setelah sistem iklim global berada dalam fase netral pada awal tahun.
Organisasi Meteorologi Dunia atau World Meteorological Organization menyebut peningkatan suhu permukaan laut di Pasifik khatulistiwa menjadi sinyal awal munculnya fenomena tersebut.
Berikut 5 hal penting yang berkaitan mengenai potensi El Niño 2026 dan dampaknya terhadap kondisi iklim dunia, seperti dilansir dari laman resmi WMO pada Sabtu (16/5).
1. El Niño Diperkirakan Mulai Berkembang pada Pertengahan 2026
WMO memprediksi fenomena El Niño mulai terbentuk antara periode Mei hingga Juli 2026. Indikasi tersebut terlihat dari meningkatnya suhu permukaan laut di wilayah Pasifik khatulistiwa bagian tengah dan timur. Para ahli iklim menilai peluang kemunculan El Niño cukup tinggi setelah berakhirnya fase La Niña pada awal tahun.
Meski demikian, tingkat kekuatan fenomena tersebut masih terus dipantau karena prakiraan iklim musiman memiliki tantangan tersendiri pada awal tahun.
2. El Niño Berpotensi Memicu Kenaikan Suhu Global
Fenomena El Niño umumnya menyebabkan peningkatan suhu rata-rata di berbagai wilayah dunia. Kondisi ini terjadi karena pemanasan laut di Samudra Pasifik dapat memengaruhi sirkulasi atmosfer secara global. WMO memperkirakan suhu permukaan daratan pada periode Mei hingga Juli 2026 cenderung berada di atas normal di sebagian besar kawasan dunia. Dampak pemanasan diperkirakan paling terasa di beberapa wilayah seperti Amerika Utara bagian selatan, Eropa, hingga Afrika Utara.
