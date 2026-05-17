Logo JawaPos
HomeInternasional
Author avatar - Image
Risma Azzah Fatin
Minggu, 17 Mei 2026 | 15.40 WIB

5 Hal Penting Terkait Fenomena El Nino yang Diperkirakan Menguat pada Tahun 2026 Menurut WMO Global

Suasana matahari tenggelam (WMO) - Image

Suasana matahari tenggelam (WMO)

JawaPos.com – Fenomena El Niño diperkirakan kembali berkembang mulai pertengahan 2026 setelah sistem iklim global berada dalam fase netral pada awal tahun.

Organisasi Meteorologi Dunia atau World Meteorological Organization menyebut peningkatan suhu permukaan laut di Pasifik khatulistiwa menjadi sinyal awal munculnya fenomena tersebut.

Berikut 5 hal penting yang berkaitan mengenai potensi El Niño 2026 dan dampaknya terhadap kondisi iklim dunia, seperti dilansir dari laman resmi WMO pada Sabtu (16/5).

1.     El Niño Diperkirakan Mulai Berkembang pada Pertengahan 2026

WMO memprediksi fenomena El Niño mulai terbentuk antara periode Mei hingga Juli 2026. Indikasi tersebut terlihat dari meningkatnya suhu permukaan laut di wilayah Pasifik khatulistiwa bagian tengah dan timur. Para ahli iklim menilai peluang kemunculan El Niño cukup tinggi setelah berakhirnya fase La Niña pada awal tahun.

Meski demikian, tingkat kekuatan fenomena tersebut masih terus dipantau karena prakiraan iklim musiman memiliki tantangan tersendiri pada awal tahun.

2.     El Niño Berpotensi Memicu Kenaikan Suhu Global

Fenomena El Niño umumnya menyebabkan peningkatan suhu rata-rata di berbagai wilayah dunia. Kondisi ini terjadi karena pemanasan laut di Samudra Pasifik dapat memengaruhi sirkulasi atmosfer secara global. WMO memperkirakan suhu permukaan daratan pada periode Mei hingga Juli 2026 cenderung berada di atas normal di sebagian besar kawasan dunia. Dampak pemanasan diperkirakan paling terasa di beberapa wilayah seperti Amerika Utara bagian selatan, Eropa, hingga Afrika Utara.

Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Artikel Terkait
Menhut Raja Juli Tegaskan Insiden Karhutla Terus Alami Penurunan Meski saat El Nino - Image
Politik

Menhut Raja Juli Tegaskan Insiden Karhutla Terus Alami Penurunan Meski saat El Nino

Kamis, 7 Mei 2026 | 18.18 WIB

BMKG Peringatkan Musim Kemarau 2026 Jadi yang Paling Kering dalam 30 Tahun Terakhir!   - Image
Nasional

BMKG Peringatkan Musim Kemarau 2026 Jadi yang Paling Kering dalam 30 Tahun Terakhir!  

Selasa, 14 April 2026 | 19.13 WIB

Anggota DPR Ingatkan Pemerintah Antisipasi Dampak El Nino yang Munculkan Penyakit - Image
Nasional

Anggota DPR Ingatkan Pemerintah Antisipasi Dampak El Nino yang Munculkan Penyakit

Rabu, 8 April 2026 | 19.42 WIB

Terpopuler

Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub - Image
1

Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub

2

Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya

3

Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional

4

11 Oleh-Oleh Khas Semarang yang Paling Diburu Wisatawan karena Rasanya Lezat dan Cocok Dijadikan Buah Tangan

5

Jadwal Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Siap Jaga Konsistensi di Barcelona

6

Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas

7

5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat

8

13 Buah Tangan Khas Malang Paling Populer dengan Cita Rasa Lezat dan Harga Ramah di Kantong

9

12 Rekomendasi Oleh-Oleh Tradisional dan Kekinian Khas Bandung, Wajib Masuk Daftar Belanja Wisatawan Saat Berkunjung ke Kota Kembang

10

10 Rekomendasi Oleh-oleh Khas Solo yang Selalu Ramai Dibeli Saat Musim Liburan, Mulai dari Tradisional hingga Makanan Kekinian!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore