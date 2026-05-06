Hakim Korea Selatan yang Perberat Hukuman Mantan Ibu Negara Ditemukan Tewas di Gedung Pengadilan

JawaPos.com - Seorang hakim senior di Korea Selatan ditemukan tewas di gedung pengadilan tinggi Seoul pada Rabu (6/5) waktu setempat. Kematiannya menjadi janggal dan misteri yang harus dipecahkan lantaran terjadi hanya sebulan setelah memutus banding yang memperberat hukuman mantan ibu negara Kim Keon Hee dalam kasus manipulasi saham dan suap.
Hakim bernama Shin Jong-o itu sebelumnya menjadi sorotan publik karena memimpin sidang banding yang menjatuhkan hukuman lebih berat kepada Kim Keon Hee.
Menurut kepolisian distrik Seocho, Seoul, sebagaimana dilansir dari Japan Times, Shin ditemukan dalam kondisi tidak sadarkan diri sekitar pukul 01.00 dini hari di area Gedung Pengadilan Tinggi Seoul.
“Shin ditemukan tidak sadarkan diri sekitar pukul 1 pagi di Gedung Pengadilan Tinggi Seoul,” ujar seorang penyidik kepolisian.
Hakim tersebut kemudian dilarikan ke rumah sakit, namun dinyatakan meninggal dunia tak lama setelah tiba. Polisi menyebut tidak ditemukan tanda-tanda tindak kriminal dalam kematian tersebut.
“Tidak ada tanda-tanda tindak kejahatan dalam kematian ini,” kata penyidik.
Sementara itu, media lokal Korea Selatan sempat melaporkan adanya surat wasiat yang diduga ditinggalkan Shin. Namun, pihak kepolisian membantah laporan tersebut dan menyatakan tidak menemukan surat apa pun di lokasi.
Kasus ini langsung menyita perhatian publik karena Shin baru saja memimpin sidang banding Kim Keon Hee pada bulan lalu. Dalam putusannya, ia menyatakan Kim bersalah atas manipulasi saham dan penyuapan, sekaligus menaikkan hukuman penjara dari 20 bulan menjadi empat tahun.
Vonis yang lebih berat dijatuhkan setelah pengadilan banding membatalkan putusan bebas Kim dalam dakwaan manipulasi saham yang sebelumnya diputus oleh pengadilan tingkat bawah.
Saat membacakan putusan, Shin menilai Kim tidak menunjukkan penyesalan atas perbuatannya.
“Dia gagal mengakui kesalahannya dan justru terus mencari alasan,” ujar Shin kala itu.
Pihak kepolisian juga meminta publik menghormati privasi keluarga hakim yang tengah berduka.
“Keluarga yang ditinggalkan sangat terpukul atas insiden ini,” kata penyidik.
Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis
10 Rekomendasi Restoran Paling Populer di Surabaya dengan Menu Lengkap dan Harga Variatif
14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat
Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib
18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern
Mengenal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026: Aturan, Materi, dan Ambang Batas
Korban Rudapaksa di Cipondoh Jalani Trauma Healing, DP3AP2KB Kota Tangerang Beri Pendampingan Khusus
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan
Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!