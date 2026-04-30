Risma Azzah Fatin
Kamis, 30 April 2026 | 08.59 WIB

Iran Perluas Diplomasi Regional untuk Buka Selat Hormuz dan Tunda Pembicaraan Nuklir dengan Amerika Serikat

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi bertemu dengan Kepala Angkatan Darat Pakistan Asim Munir di Islamabad, Pakistan (Al-Jazeera) - Image

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi bertemu dengan Kepala Angkatan Darat Pakistan Asim Munir di Islamabad, Pakistan (Al-Jazeera)

JawaPos.com – Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, mengajukan proposal kepada sejumlah negara untuk membuka kembali Selat Hormuz.

Dilansir dari laman Al-Jazeera pada Rabu (29/4), Proposal tersebut disampaikan dalam rangkaian kunjungan diplomatik ke beberapa negara. Dalam usulan itu, Iran memilih menunda pembicaraan nuklir dengan Amerika Serikat untuk sementara waktu.

Langkah diplomatik ini dilakukan melalui pertemuan dengan para pemimpin regional dan global. Araghchi diketahui melakukan kunjungan ke Pakistan, Oman, dan Rusia dalam waktu singkat. Agenda tersebut bertujuan membangun dukungan luas terhadap rencana Iran.

Dalam pertemuan di Oman, pembahasan difokuskan pada keamanan kawasan dan kebebasan navigasi. Isu nuklir sengaja dikesampingkan untuk tahap berikutnya. Pendekatan ini dinilai sebagai strategi untuk memprioritaskan stabilitas regional terlebih dahulu.

Iran juga memanfaatkan Pakistan sebagai mediator komunikasi dengan Amerika Serikat. Sebelumnya, pembicaraan langsung antara kedua negara belum menghasilkan kesepakatan signifikan.

Oleh karena itu, jalur tidak langsung kembali diupayakan untuk menjaga komunikasi tetap berjalan.

Pemerintah Amerika Serikat belum memberikan tanggapan rinci terkait proposal tersebut. Namun, Presiden Donald Trump menegaskan bahwa Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir. Pernyataan ini menunjukkan bahwa perbedaan posisi masih menjadi tantangan dalam negosiasi.

Di sisi lain, Iran memperluas komunikasi dengan negara-negara Teluk dan Eropa. Kontak dilakukan dengan Qatar, Arab Saudi, Mesir, dan Prancis untuk membahas situasi kawasan. Upaya ini mencerminkan pendekatan diplomasi yang lebih inklusif.

Rusia juga menjadi bagian penting dalam strategi diplomatik Iran. Pertemuan Araghchi dengan Presiden Vladimir Putin membahas perkembangan terbaru konflik dan negosiasi. Rusia dinilai berperan sebagai penyeimbang geopolitik dalam situasi tersebut.

Para analis menilai strategi Iran bertujuan membangun dukungan sebelum memasuki negosiasi lebih luas.

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
Trump Klaim Iran di Ambang Kehancuran, Tapi Minta Selat Hormuz Dibuka - Image
Internasional

Trump Klaim Iran di Ambang Kehancuran, Tapi Minta Selat Hormuz Dibuka

Rabu, 29 April 2026 | 23.29 WIB

Donald Trump kembali Tuduh Iran Hambat Perdamaian, Usulan Baru Teheran Tak Direspons Positif - Image
Internasional

Donald Trump kembali Tuduh Iran Hambat Perdamaian, Usulan Baru Teheran Tak Direspons Positif

Rabu, 29 April 2026 | 21.50 WIB

Jelang Piala Dunia 2026, Delegasi Iran Tidak Hadir dalam Kongres AFC di Kanada - Image
Piala Dunia 2026

Jelang Piala Dunia 2026, Delegasi Iran Tidak Hadir dalam Kongres AFC di Kanada

Rabu, 29 April 2026 | 19.26 WIB

Terpopuler

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain - Image
1

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain

2

Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers

3

Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan

4

12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan

5

14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam

6

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

7

Sempat Di-blacklist Koramil, Pembangunan Koperasi Merah Putih di Tuban Dikawal Babinsa

8

Kecelakaan Kereta dan KRL di Bekasi Timur, KAI Fokus Evakuasi Para Korban

9

11 Rekomendasi Gudeg Terenak di Jakarta, Kuliner Manis yang Tak Kalah Legit Seperti di Jogjakarta

10

Terkendala Lahan dan Faktor Teknis, 7 Koperasi Merah Putih di Sukoharjo Jawa Tengah Belum Dibangun

