Bahas Dialog Lanjutan dengan AS, Menlu Iran Temui Kepala AD-PM Pakistan

JawaPos.com - Menteri Luar Negeri (Menlu) Iran Abbas Araghchi bertemu Kepala Angkatan Darat Pakistan Marsekal Lapangan Asim Munir di Islamabad, Sabtu (25/4). Pertemuan tersebut dilakukan untuk menghidupkan kembali perundingan perdamaian yang sempat terhenti antara Iran dan Amerika Serikat guna mengakhiri perang.

Dalam video singkat yang diunggah Kedubes Iran di akun X, pertemuan itu juga dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi dan Penasihat Keamanan Nasional sekaligus Kepala Intelijen Antar-Layanan Letnan Jenderal Asim Malik.

Turut hadir juga Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baghaei dan Duta Besar Iran untuk Pakistan Reza Amiri Moghadam.

Meskipun Kedubes Iran tidak merinci lebih lanjut, beberapa sumber Pakistan mengatakan kepada Anadolu, kedua pihak membahas hal-hal berkaitan dengan potensi pembicaraan putaran kedua antara Amerika dan Iran dalam beberapa hari mendatang.

Araghchi tiba di Pakistan pada Jumat malam (24/4) untuk hal, yang menurut pejabat Pakistan, sebagai upaya membuka jalan bagi negosiasi putaran kedua. Negosiasi pertama telah dilakukan di Islamabad dua pekan lalu, tetapi gagal mencapai kesepakatan.

Pembicaraan tersebut terjadi setelah Pakistan menengahi gencatan senjata selama dua pekan, yang dimulai sejak 8 April, dan diperpanjang oleh Presiden AS Donald Trump.

Araghchi juga akan melakukan pembicaraan dengan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif dan Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar.

