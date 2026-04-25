Iran Belum Optimalkan Penggunaan Rudalnya Lawan AS

Rudal Iran
JawaPos.com - Kementerian Pertahanan Iran menyatakan sebagian besar kemampuan rudal negara itu, belum digunakan dalam perang melawan Amerika Serikat (AS). Ihwal hal ini dilaporkan Kantor Berita Tasnim, Sabtu. (25/4).
"Sebagian besar kemampuan rudal kami masih belum digunakan," kata Juru Bicara Kementerian Pertahanan Iran Jenderal Reza Talaei-Nik, dilansir dari Antara.
Dia menambahkan pasukan Iran tetap berada di posisi unggul sepanjang konflik.
"Pasukan kami mempertahankan supremasi udara penuh atas wilayah pendudukan Zionis (Israel) dan sebagian kemampuan rudal kami digunakan selama perang 40 hari," katanya.
Terkait konfrontasi di laut, ia mengklaim kapal perang pihak lawan berulang kali mundur hingga ratusan kilometer dari Laut Oman, sebagai respons atas tindakan tegas pasukan Iran.
Lalu lintas pelayaran melalui Selat Hormuz mengalami gangguan serius sejak AS dan Israel mulai menyerbu Iran sejak 28 Februari. Perang AS-Israel melawan Iran telah mengguncang pasar energi global dan meningkatkan kekhawatiran akan dampak ekonomi berkepanjangan.
50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya
7 Tahun Tak Terkalahkan! Bernardo Tavares Wajib Jaga Harga Diri Persebaya Surabaya di Derbi Jawa Timur Lawan Arema FC
Pesan Haru dari Ernando Ari! Dukungan Diam-Diam Bikin Milos Raickovic Bangkit di Persebaya Surabaya
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Jadwal Lengkap MotoGP Spanyol 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama dan Mario Aji dari Barisan Belakang di Jerez
15 Rekomendasi Restoran Terbaik Dekat Tugu Muda Semarang: Surganya Kuliner yang Wajib Dicoba Pelancong dan Wisatawan!
17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!
10 Kebab Paling Enak di Jakarta, Kuliner Timur Tengah yang Cita Rasanya Autentik
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!