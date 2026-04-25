Perangi Iran, Biaya Operasi Militer AS Tembus Rp1.000 Triliun

JawaPos.com - Perangi Iran selama beberapa pekan, biaya operasi militer Amerika Serikat terhadap Iran mencapai 61 miliar dolar AS (sekitar Rp1.000 triliun). Ihwal adanya hal ini dikatakan pemantau real time Iran War Cost Tracker.

Dilansir dari Antara pada Sabtu (25/4), portal tersebut memperbarui data secara seketika (real-time) dan menghitung biaya yang dibutuhkan untuk personel, serta kapal yang dikerahkan ke wilayah tersebut dan juga pengeluaran terkait lainnya.

Metodologi perhitungannya berdasarkan atas laporan Pentagon kepada Kongres, yang menyebutkan bahwa enam hari pertama operasi menelan biaya 11,3 miliar dolar AS (sekitar Rp194 triliun), ditambah pengeluaran lainnya yang akan mencapai 1 miliar dolar AS (sekitar Rp17 triliun) per hari.

Pada 28 Februari, Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan gabungan terhadap target di Iran yang menyebabkan kerusakan infrastruktur dan menewaskan korban sipil.

Pada 7 April, Washington dan Teheran mengumumkan gencatan senjata selama dua pekan. Perundingan selanjutnya di Islamabad, Pakistan berakhir tanpa membuahkan hasil. Namun demikian, tidak ada pengumuman permusuhan dilanjutkan, meski AS mulai memberlakukan blokade terhadap pelabuhan Iran.

Pada Selasa (21/4), Trump mengatakan AS akan memperpanjang gencatan senjata dengan Iran sambil terus melakukan blokade.