Logo JawaPos
HomeInternasional
Author avatar - Image
Antara
Sabtu, 25 April 2026 | 20.35 WIB

AS Tawarkan Rp172 Miliar untuk Informasi Pemimpin KKS Hashim Finyan Rahim al-Saraji yang Didukung Iran

Ilustrasi konfrontasi militer antara AS-Israel dengan Iran. (Gemini AI)

JawaPos.com - Amerika Serikat (AS) menawarkan imbalan hingga 10 juta dolar AS (sekitar Rp172 miliar) untuk informasi tentang pemimpin kelompok Kata'ib Sayyid ul-Shuhada (KSS) Irak yang diduga didukung Iran, Hashim Finyan Rahim al-Saraji. Ihwal adanya hal ini dikatakan Rewards for Justice (RFJ) Departemen Luar Negeri, Jumat (24/4).

"Imbalan hingga Rp172 miliar untuk informasi tentang Pemimpin KSS Hashim Finyan Rahim al-Saraji," kata RFJ di platform X. Kelompok tersebut bersekutu dengan Iran, tulisnya dilansir dari Antara, Sabtu (25/4).

Menurut RFJ, KKS diduga bertanggung jawab atas kematian warga sipil Irak. Kelompok itu juga menyerang fasilitas diplomatik serta personel dan pangkalan militer AS yang berada di Irak dan Suriah.

RFJ meminta masyarakat yang mengetahui keberadaan al-Saraji untuk memberi tahu mereka melalui saluran informasi Tor atau aplikasi pesan Signal. Bagi informan yang memenuhi syarat akan diberikan perlindungan (relokasi) dan imbalan, tambahnya.

Pada 1 April, Departemen Luar Negeri menawarkan imbalan hingga 3 juta dolar AS (sekitar Rp51 miliar) untuk informasi tentang serangan terhadap fasilitas diplomatik AS di Irak.

Pada 9 April, departemen tersebut kemudian memanggil Duta Besar Irak untuk Washington terkait serangan terhadap fasilitas diplomatik Amerika di Baghdad, yang diduga dilakukan oleh kelompok yang "bersekutu dengan Iran".

Editor: Kuswandi
Tags
Artikel Terkait
Iran Kirim Proposal Baru ke AS Lewat Pakistan, Tawarkan Buka Selat Hormuz Tanpa Bahas Nuklir di Awal - Image
Internasional

Iran Kirim Proposal Baru ke AS Lewat Pakistan, Tawarkan Buka Selat Hormuz Tanpa Bahas Nuklir di Awal

Senin, 27 April 2026 | 19.03 WIB

Kemlu Iran: Tak Ada Rencana Pertemuan dengan AS di Islamabad - Image
Internasional

Kemlu Iran: Tak Ada Rencana Pertemuan dengan AS di Islamabad

Sabtu, 25 April 2026 | 22.11 WIB

Perang Lawan AS, Iran: Sebagian Besar Kemampuan Rudal Kami Belum Digunakan - Image
Internasional

Perang Lawan AS, Iran: Sebagian Besar Kemampuan Rudal Kami Belum Digunakan

Sabtu, 25 April 2026 | 22.05 WIB

Terpopuler

50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya - Image
1

50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya

2

7 Tahun Tak Terkalahkan! Bernardo Tavares Wajib Jaga Harga Diri Persebaya Surabaya di Derbi Jawa Timur Lawan Arema FC

3

Pesan Haru dari Ernando Ari! Dukungan Diam-Diam Bikin Milos Raickovic Bangkit di Persebaya Surabaya

4

14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam

5

Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers

6

Jadwal Lengkap MotoGP Spanyol 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama dan Mario Aji dari Barisan Belakang di Jerez

7

15 Rekomendasi Restoran Terbaik Dekat Tugu Muda Semarang: Surganya Kuliner yang Wajib Dicoba Pelancong dan Wisatawan! 

8

17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!

9

10 Kebab Paling Enak di Jakarta, Kuliner Timur Tengah yang Cita Rasanya Autentik

10

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore