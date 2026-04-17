Antara
18 April 2026, 02.04 WIB

Intelijen AS Sebut Tiongkok dan Rusia Bisa Ikut Campur Bantu Iran

Seorang wanita berjalan melewati mural yang menentang pasukan AS dan Israel, di Teheran, Iran (Al-Jazeera) - Image

Seorang wanita berjalan melewati mural yang menentang pasukan AS dan Israel, di Teheran, Iran (Al-Jazeera)

JawaPos.com - Beberapa hari setelah perang AS-Israel terhadap Iran meletus, intelijen Amerika Serikat telah memperingatkan bahwa konflik tersebut bisa meluas setelah ada indikasi Tiongkok dan Rusia membantu Iran, CBS News melaporkan pada Kamis (16/4), dikutip dari ANTARA.

Para analis di Badan Intelijen Pertahanan Departemen Pertahanan AS saat itu menilai bahwa China sedang mempertimbangkan untuk memasok sistem radar canggih ke Iran.

Sejumlah pejabat AS mengatakan sistem tersebut mencakup teknologi radar pita X yang dapat meningkatkan kemampuan Iran mendeteksi drone dan rudal jelajah yang terbang rendah serta memperkuat pertahanan udaranya terhadap serangan canggih.

Belum dipastikan apakah pengiriman telah terjadi, tetapi penilaian ini mencerminkan meningkatnya kekhawatiran AS bahwa konflik bisa melibatkan kekuatan besar melalui dukungan militer tidak langsung.

Para pejabat juga mengatakan Rusia telah berbagi informasi intelijen mengenai posisi militer AS di Timur Tengah.

AS dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari, yang memicu serangan balasan dan meningkatkan ketegangan regional.

Upaya untuk menstabilkan situasi dan mencapai gencatan senjata permanen dikabarkan masih berlangsung.

Artikel Terkait
45 WNI Kembali Dievakuasi dari Iran, Kemlu Sudah 3 Kali Evakuasi - Image
Internasional

45 WNI Kembali Dievakuasi dari Iran, Kemlu Sudah 3 Kali Evakuasi

17 April 2026, 23.54 WIB

PM Greenland Khawatir Negaranya Jadi Target AS Selamjutnya setelah Venezuela - Image
Internasional

PM Greenland Khawatir Negaranya Jadi Target AS Selamjutnya setelah Venezuela

17 April 2026, 02.08 WIB

Otoritas Iran Sebut Blokade AS di Selat Hormuz dapat Ganggu Gencatan Senjata - Image
Internasional

Otoritas Iran Sebut Blokade AS di Selat Hormuz dapat Ganggu Gencatan Senjata

16 April 2026, 20.51 WIB

Terpopuler

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi - Image
1

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi

2

8 Rekomendasi Kuliner Bebek Terenak di Jogja: Sambal Menyala, Porsi Melimpah dan Rasa Istimewa

3

Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban

4

13 Rekomendasi Mie Ayam Enak di Jogja, Kuliner Kaki Lima yang Rasanya Bak Resto Bintang Lima

5

Jangan Ketinggalan! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026

6

12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable

7

Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Ditangkap Kejagung Terkait Perkara Tambang

8

Tempat Kuliner Bakmi Jawa Terenak di Jogja: Dimasak Pakai Arang, Rasanya Semakin Nendang

9

7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik

10

Prediksi Skor Bayern Munich vs Real Madrid! Dua Raksasa Berjibaku Demi Tiket Semifinal Liga Champions, Siapa Bakal Melaju?

