Intelijen AS Sebut Tiongkok dan Rusia Bisa Ikut Campur Bantu Iran

Seorang wanita berjalan melewati mural yang menentang pasukan AS dan Israel, di Teheran, Iran (Al-Jazeera)
JawaPos.com - Beberapa hari setelah perang AS-Israel terhadap Iran meletus, intelijen Amerika Serikat telah memperingatkan bahwa konflik tersebut bisa meluas setelah ada indikasi Tiongkok dan Rusia membantu Iran, CBS News melaporkan pada Kamis (16/4), dikutip dari ANTARA.
Para analis di Badan Intelijen Pertahanan Departemen Pertahanan AS saat itu menilai bahwa China sedang mempertimbangkan untuk memasok sistem radar canggih ke Iran.
Sejumlah pejabat AS mengatakan sistem tersebut mencakup teknologi radar pita X yang dapat meningkatkan kemampuan Iran mendeteksi drone dan rudal jelajah yang terbang rendah serta memperkuat pertahanan udaranya terhadap serangan canggih.
Belum dipastikan apakah pengiriman telah terjadi, tetapi penilaian ini mencerminkan meningkatnya kekhawatiran AS bahwa konflik bisa melibatkan kekuatan besar melalui dukungan militer tidak langsung.
Para pejabat juga mengatakan Rusia telah berbagi informasi intelijen mengenai posisi militer AS di Timur Tengah.
AS dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari, yang memicu serangan balasan dan meningkatkan ketegangan regional.
Upaya untuk menstabilkan situasi dan mencapai gencatan senjata permanen dikabarkan masih berlangsung.
