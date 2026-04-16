Guncangan Taipan Global: Kekayaan Bernard Arnault Susut Rp 857 Triliun di Tengah Tekanan Industri Barang Mewah Dunia

JawaPos.com - Dinamika industri barang mewah global kembali menunjukkan volatilitas tajam. Tahun 2026 yang semula diproyeksikan sebagai periode pemulihan justru diawali dengan tekanan besar bagi raksasa mode dunia, terutama Bernard Arnault, pendiri sekaligus CEO LVMH.

Penurunan kinerja saham LVMH menjadi pemicu utama terkikisnya kekayaan Arnault. Sepanjang tahun berjalan, saham perusahaan tercatat anjlok sekitar 26 persen, menandai awal tahun terburuk dalam sejarah perusahaan, bahkan melampaui tekanan saat krisis finansial 2008, pandemi, hingga gelembung dot-com.

Melansir Forbes, Kamis (16/4/2026), LVMH membukukan pendapatan kuartal pertama sebesar €19,1 miliar atau sekitar Rp 386,5 triliun (dengan kurs Rp 20.240 per euro), turun 6 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Dalam laporan tersebut disebutkan, "pertumbuhan organik tetap positif sebesar 1 persen, dengan selisih antara kedua angka hampir sepenuhnya didorong oleh tekanan nilai tukar sebesar 7 persen."

Meski secara operasional masih mencatat pertumbuhan organik, pasar merespons negatif. Penurunan harga saham ini secara langsung memangkas hampir USD 50 miliar atau sekitar Rp 857 triliun (kurs Rp 17.150 per dolar AS) dari kekayaan Arnault, yang memiliki sekitar 50 persen saham LVMH serta kepemilikan minoritas di Hermès dan Birkenstock.

Namun, secara sektoral, mayoritas lini bisnis LVMH masih menunjukkan kinerja stabil. Divisi wine and spirits, parfum dan kosmetik, jam tangan dan perhiasan, hingga retail selektif mencatat pertumbuhan positif atau netral. Namun, divisi fashion dan leather goods yang mencakup Louis Vuitton, Dior, Celine, Givenchy, Marc Jacobs, hingga Rimowa justru mengalami penurunan 2 persen dalam kinerja inti bisnisnya.

Seiring dengan itu, LVMH secara eksplisit mengaitkan pelemahan tersebut dengan faktor geopolitik. Dalam keterangannya, perusahaan menyebut "dampak konflik di Timur Tengah sebagai pendorong utama penurunan penjualan di segmen fashion dan leather goods," yang sekaligus menegaskan tingginya sensitivitas industri barang mewah terhadap stabilitas global.

Tekanan ini memperjelas pergeseran pola konsumsi global. Laporan McKinsey State of Fashion 2026 mengungkap bahwa sekitar 80 persen pertumbuhan pasar mewah sepanjang 2023–2025 berasal dari kenaikan harga, bukan volume penjualan. Ketergantungan pada strategi harga tersebut kini mulai menjadi bumerang di tengah melemahnya daya beli konsumen aspiratif.

Di sisi lain, pergeseran preferensi juga terlihat jelas. Merek ultra-eksklusif seperti Loro Piana, bagian dari portofolio LVMH masih mencatat pertumbuhan hingga 12 persen, mencerminkan ketahanan segmen ultra-kaya. Namun, secara keseluruhan, sentimen konsumen global terus melemah akibat meningkatnya biaya hidup.

Dari sisi valuasi, posisi Arnault mengalami penurunan signifikan. Dari puncak kekayaan sekitar USD 233 miliar, kini nilainya turun menjadi USD 151 miliar atau sekitar Rp 2.588 triliun. Dia pun tergeser ke posisi kesembilan orang terkaya dunia, di bawah Jensen Huang.