AS Mulai Blokade Kapal ke Selat Hormuz, Babak Baru Konflik dengan Iran

JawaPos.com - Langkah Amerika Serikat (AS) memblokade kapal-kapal yang menggunakan pelabuhan Iran di kawasan Teluk resmi dimulai.

Ini menandai babak baru dalam konflik yang telah berlangsung enam minggu antara koalisi AS-Israel dan Iran.

Kebijakan ini dipandang sebagai ujian ketahanan ekonomi bagi Teheran, sekaligus meningkatkan tensi geopolitik di kawasan strategis tersebut.

Komando Pusat militer AS atau US Central Command (Centcom) memang tidak mengumumkan secara resmi dimulainya blokade.

Namun sebelumnya mereka menyebut kebijakan itu mulai berlaku pada Senin pukul 17.30 waktu Iran.

Aturan tersebut mencakup seluruh kapal yang masuk atau keluar dari pelabuhan maupun wilayah pesisir Iran, sementara kapal yang menggunakan pelabuhan non-Iran tidak akan terdampak.

Presiden Donald Trump menyebut bahwa sebanyak 34 kapal telah melintasi Selat Hormuz pada Minggu. Namun, klaim tersebut tidak disertai bukti pendukung.

Dalam pernyataannya di Gedung Putih, Trump juga mengatakan, "Kami telah dipanggil oleh pihak lain," yang menurutnya pihak lawan yang 'sangat ingin membuat kesepakatan'.

Sejak konflik dimulai pada 28 Februari melalui serangan gabungan AS-Israel terhadap Iran, Trump berulang kali mengklaim bahwa Teheran telah menjalin komunikasi langsung dan mendesak tercapainya kesepakatan.