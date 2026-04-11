Rian Alfianto
12 April 2026, 00.56 WIB

Trump Sebut ingin Buka Selat Hormuz Tanpa Iran, Negosiasi Islamabad Dimulai di Tengah Krisis Energi Global

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump (Instagram @whitehouse)

JawaPos.com - Menjelang dimulainya negosiasi damai antara Amerika Serikat dan Iran di Islamabad, Presiden AS, Donald Trump, mengeluarkan pernyataan tegas terkait krisis energi global akibat penutupan Selat Hormuz.

Trump menegaskan bahwa jalur vital tersebut akan kembali dibuka 'dalam waktu dekat', bahkan jika tanpa kerja sama dari Iran.

“Kami akan membuka Teluk itu. Tidak akan mudah, tapi kami akan melakukannya,” ujarnya kepada wartawan.

Hormuz Masih Lumpuh, Dunia Terdampak

Meski gencatan senjata dua pekan antara AS dan Iran telah diumumkan, kondisi di Selat Hormuz masih jauh dari normal.
Data pelayaran menunjukkan hanya sekitar 22 kapal yang keluar dari selat sejak kesepakatan berlaku, jauh di bawah rata-rata sekitar 135 kapal per hari sebelum konflik.

Lebih dari 600 kapal, termasuk ratusan tanker minyak, dilaporkan masih tertahan di kawasan Teluk.

Analis energi menyebut situasi ini 'tidak berubah secara fundamental', dengan Iran tetap menjadi pengendali utama lalu lintas di jalur tersebut. Iran disebut mengatur 'koridor aman' bagi kapal tertentu, termasuk tanker miliknya sendiri dan sekutu.

Teheran juga dikabarkan berencana mengenakan biaya bagi kapal yang melintas, langkah yang langsung ditolak Washington. “Jika mereka melakukan itu, kami tidak akan membiarkannya terjadi,” tegas Trump.

Selain itu, melansir Al-Jazeera, Sabtu (11/4), Trump menegaskan bahwa fokus utama dalam negosiasi adalah memastikan Iran tidak memiliki senjata nuklir.

