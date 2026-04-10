Logo JawaPos
Internasional
Author avatar - Image
Rian Alfianto
10 April 2026, 12.38 WIB

Rusia Kecam Serangan Israel ke Lebanon, Desak Gencatan Senjata AS-Iran Berlaku Regional

Empat orang tewas dan 30 lainnya luka-luka akibat serangan udara Israel di pinggiran selatan ibu kota Lebanon, Beirut. (Sputnink/RIA Novosti)

JawaPos.com - Rusia melontarkan kecaman keras terhadap Israel yang terus melancarkan serangan ke Lebanon di tengah upaya gencatan senjata antara Amerika Serikat (AS) dan Iran.

Moskow menegaskan bahwa kesepakatan tersebut seharusnya berlaku secara regional, mencakup juga Lebanon.

Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, menyampaikan sikap tersebut dalam pembicaraan telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi.

“Moskow dengan tegas meyakini bahwa kesepakatan ini memiliki dimensi regional dan secara khusus berlaku untuk Lebanon," demikian pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Rusia.

ecara terpisah, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, juga mengecam keras serangan Israel di Lebanon. 

Ia memperingatkan bahwa aksi militer tersebut dapat menggagalkan proses diplomasi yang baru mulai terbentuk.

“Tindakan agresif seperti ini mengancam merusak proses negosiasi yang sedang mulai terbentuk,” ujarnya.

Zakharova juga menegaskan bahwa serangan tersebut berisiko memicu eskalasi konflik yang lebih luas di kawasan.

Rusia juga menyerukan agar gencatan senjata yang disepakati antara Washington dan Teheran segera diperluas cakupannya, termasuk ke Lebanon.

Seruan ini sejalan dengan posisi Iran yang sebelumnya menyatakan bahwa Lebanon harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan damai.

Editor: Bayu Putra
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore