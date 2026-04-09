Antara
09 April 2026, 21.33 WIB

Masjid Al-Aqsa Dibuka Kembali Setelah Ditutup Israel 40 hari, Jamaah Sujud Syukur dan Tetekan Air Mata

JawaPos.com - Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur yang diduduki Israel kembali dibuka pada Kamis (9/4) untuk jemaah muslim. Hal ini dilakukan setelah ditutup selama 40 hari oleh Israel, di tengah aksi militer gabungan Amerika Serikat-Israel terhadap Iran.

Dilansir dari Antara, Kamis (9/4), menurut koresponden Anadolu di lokasi, masjid yang terletak di Kota Tua tersebut dibuka kembali saat fajar dan membuat ratusan muslim Palestina dapat memasuki kompleks Al-Haram al-Sharif.

Saat gerbang dibuka dengan lantunan azan subuh, banyak jemaah memadati lokasi dengan di antaranya terlihat meneteskan air mata dan melakukan sujud syukur di halaman masjid.

Ratusan muslim pun berbaris untuk beribadah salat subuh, menandai ibadah jemaah pertama di lokasi tersebut sejak penutupan.

Sebelumnya, Minggu (6/4), Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir memasuki kompleks tersebut saat masih ditutup.

Israel telah sepenuhnya menutup akses ke Masjid Al-Aqsa sejak 28 Februari lalu, bertepatan dengan serangan gabungan mereka dan Amerika Serikat terhadap Iran.

Israel hanya mengizinkan staf masjid dan pejabat dari Wakaf Islam Yerusalem untuk beribadah di lokasi tersebut; sedangkan warga lain Palestina dipaksa beribadah di masjid-masjid yang lebih kecil di seluruh kota.

Otoritas Israel juga melarang pelaksanaan salat Idul Fitri 2026 di Al-Aqsa. Hal itu menandai pembatasan pertama sejak pendudukan Israel atas Yerusalem Timur pada 1967.

Otoritas Israel juga menutup Gereja Makam Kudus, yang merupakan salah satu situs paling suci bagi umat Kristen di Yerusalem, selama periode yang sama.

Pemerintah Israel memperpanjang status darurat hingga pertengahan April, tetapi tidak menjelaskan apakah masjid tersebut akan tetap ditutup selama periode itu.

Artikel Terkait
Malaysia Kecam Tindakan Provokatif Menteri Israel Masuki Al Aqsa - Image
Internasional

Malaysia Kecam Tindakan Provokatif Menteri Israel Masuki Al Aqsa

08 April 2026, 20.17 WIB

Terpopuler

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja - Image
1

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

2

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total

3

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung

4

BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023

5

Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru

6

Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang

7

Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara

8

Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen

9

Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026

10

Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven

